Врач Баранова: странные пищевые пристрастия могут быть признаком анемии

Постоянное чувство усталости, слабости и недостатка энергии.

Бледность.

Затрудненное дыхание или одышка при физической активности или даже в покое.

Частые головокружения, особенно при резком вставании, и головные боли.

Увеличение частоты сердечных сокращений, особенно при физической нагрузке.

Холодные руки и ноги.

Затруднения с концентрацией и памятью.

Проблемы с засыпанием или частые пробуждения.

Иногда может сопровождаться тошнотой или потерей аппетита.

Ломкость ногтей, выпадение волос.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.