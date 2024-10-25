Врач Баранова: странные пищевые пристрастия могут быть признаком анемии

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Врач-терапевт, дерматолог, кандидат медицинских наук Ирина Баранова назвала пищевые прихоти, которые могут указывать на развитие анемии. Такое состояние связано с дефицитом питательных веществ.

Пика хлоротика (pica chlorotica) и другие необычные пищевые желания, такие как тяга к неорганическим или странным веществам (глина, мел, бумага, лед и т.д.), являются характерными проявлениями анемии, особенно железодефицитной, — написала медик в своем блоге.

Пика, или прихоть — состояние, при котором у человека возникает непреодолимое желание есть вещества, как правило, несъедобные: землю, глину, мел, уголь, бумагу.

Такие странные пристрастия могут быть связаны с попыткой организма восполнить дефицит микроэлементов. Например, дефицит железа приводит к нарушению метаболических процессов, в том числе связанных с синтезом нейротрансмиттеров. 

И в этих случаях организм «тянет» к не пищевым продуктам, чтобы компенсировать дефицит.

Например, пагофагия (тяга к льду) может возникать как попытка справиться с воспалением во рту и горле, которые часто сопутствуют анемии.

Еще дефицит железа может влиять на когнитивные функции, что приводит к изменению поведения и необычным предпочтениям. 

Медик отмечает, что при коррекции анемии эти симптомы обычно исчезают.

Напомним признаки анемии:
  • Постоянное чувство усталости, слабости и недостатка энергии.
  • Бледность.
  • Затрудненное дыхание или одышка при физической активности или даже в покое.
  • Частые головокружения, особенно при резком вставании, и головные боли.
  • Увеличение частоты сердечных сокращений, особенно при физической нагрузке.
  • Холодные руки и ноги.
  • Затруднения с концентрацией и памятью.
  • Проблемы с засыпанием или частые пробуждения.
  • Иногда может сопровождаться тошнотой или потерей аппетита.
  • Ломкость ногтей, выпадение волос.
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Ирина Баранова
Ирина Баранова
Медицина
Врач-терапевт, дерматолог, кандидат медицинских наук
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