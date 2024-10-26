Токсиколог Кутушов: если замерзли — съешьте горячий суп и погрейте ноги
Врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов рассказал, как поддержать иммунитет в холодное время года.
Он отметил, что в в холодную промозглую погоду переохлаждение является причиной большинства заболеваний.
Медик призывает беречь себя и не выходить в распахнутых куртках из машины или метро, носить шарфы, шапки, перчатки, теплые носки.
— Чувствуете, что замерзаете? Первое и главное — перейдите в тепло. А придя с мороза домой, выпейте горячий чай или съешьте суп — они согреют изнутри и не дадут холоду распространиться по телу, — написал Кутушов в своем блоге.
Если замерзли ноги, можно погреть их в горячей воде 10-15 минут (при варикозе противопоказано).
Переохлаждение может привести к различным заболеваниям.
Острые респираторные инфекции. Переохлаждение может ослабить иммунную систему, из-за чего организм делается более восприимчивым к вирусам и бактериям, вызывающим простуды и грипп.
Переохлаждение может способствовать развитию воспаления легких (пневмония), особенно у людей с ослабленным иммунитетом или хроническими заболеваниями.
Холодный воздух раздражает дыхательные пути, что приводит к воспалению и развитию бронхита.
Переохлаждение может усугубить симптомы хронических заболеваний, таких как астма или хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ).
Ревматизм и артрит. Холод вызывает обострение болей в суставах и мышцах, особенно у людей с ревматическими заболеваниями.
Переохлаждение может привести к сужению сосудов и ухудшению кровообращения, что может вызвать онемение и покалывание в конечностях.
Возможна холодовая аллергия.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Михаил Кутушов
Медицина
врач-токсиколог, профессор
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