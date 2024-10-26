Нутрициолог Бессонова: пшенка сжигает жировые отложения и ускоряет обмен веществ

Пшено разрешено при целиакии, непереносимости глютена. Пшенка улучшает моторику кишечника, избавляет от запоров и сжигает жировые отложения. В ней содержится всего 103 ккал на 100 г крупы.рассказала специалист.Пшенка содержи проантоцианидин, в этом ее уникальность. Проантоцианидин ускоряет обмен веществ, улучшает работу сердца и сосудов.Проантоцианидины — класс природных соединений, относящихся к группе флавоноидов. Они являются мощными антиоксидантами и содержатся в различных растениях, особенно в ягодах, орехах, семенах и некоторых овощах.Ячневая крупа благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, снижает уровень холестерина и выводит токсины. Такая каша показана людям, страдающим сахарным диабетом и ожирением. Она обладает мочегонным и противовоспалительным действием.В перловой крупе содержатся витамины группы В, она оказывает благотворное воздействие на нервную систему. Перловка – мощный антиоксидант, в ней в три раза больше селена, чем в рисе. Употребление перловки может способствовать снижению уровня холестерина и улучшению здоровья сердечно-сосудистой системы благодаря высокому содержанию клетчатки и полезных жиров.Полба способствует повышению иммунитета, улучшает работу эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Она содержит фолиевую кислоту, множество витаминов и минералов, включая витамины группы B, витамин E, магний, железо, цинк и фосфор. Полба является отличным источником клетчатки, что способствует улучшению пищеварения, помогает поддерживать нормальный уровень сахара в крови и способствует чувству насыщенияЧитайте также: Уролог Смерницкий: нерегулярная половая жизнь отрицательно влияет на либидо Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы

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