Нутрициолог Бессонова: пшенка мешает всасыванию йода и не рекомендуется при заболеваниях щитовидной железы
Нутрициолог Марина Бессонова рассказала о четырех видах круп, пользу которых покупатели часто недооценивают: это ячка, перловка, пшено и полба. Её слова приводятся на сайте Роскачества.
Несмотря на пользу каждой из круп, у них есть ряд противопоказаний. Так, в полбе, ячке и перловке есть глютен, поэтому их нельзя есть при целиакии, отметила специалист.
Она советует не есть ячку при беременности, поскольку блюда из этой крупы обладают мочегонными свойствами.
Полба не рекомендуется в острый период кишечных расстройств, язвенной болезни и непроходимости кишечника.
— Пшенка мешает всасыванию йода, поэтому ее не рекомендуется употреблять при заболеваниях щитовидной железы. Ее также стоит убрать из рациона при повышенной кислотности желудка, язве и гастрите, заболеваниях почек, подагре или кальцинозе, — рассказала Бессонова.
Перловая крупа может вызвать избыточное газообразование.
Если говорить об энергетической ценность круп, то самая низкокалорийная ‒ ячневая, в ней всего 76 ккал на 100 г продукта. Бессонова посоветовала ввести в рацион ячневую крупу из-за ее «идеально сбалансированного по КБЖУ состава».
В основе перловой и ячневой круп – ячмень. Перловая крупа – это очищенные и отполированные зерна ячменя высокого качества. Ячневую же крупу изготавливают путем дробления ячменного зерна, без шлифования и полирования, поэтому в ней так много клетчатки.
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