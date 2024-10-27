Терапевт Хан объяснил, почему заболевший сахарным диабетом человек чувствует постоянную усталость

Контроль массы тела. Избыточный вес и ожирение являются основными факторами риска. Снижение веса даже на 5-10% может значительно снизить риск развития диабета.

Сбалансированное питание. Употребляйте разнообразные продукты, включая фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, нежирные белки и полезные жиры.

Сократите потребление сладких напитков, кондитерских изделий и продуктов с высоким содержанием добавленного сахара.

Следите за размерами порций, чтобы избежать переедания.

Регулярная физическая активность. Это может быть ходьба, бег, плавание, занятия спортом или фитнесом.

Включение силовых тренировок 2-3 раза в неделю помогает укрепить мышцы и улучшить обмен веществ.

Курение увеличивает риск диабета и других заболеваний.

Хронический стресс может влиять на уровень сахара в крови.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.