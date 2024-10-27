Терапевт Хан объяснил, почему заболевший сахарным диабетом человек чувствует постоянную усталость
Терапевт Амир Хан рассказал, что усталость может быть быть симптомом сахарного диабета второго типа. Он объяснил, почему так происходит.
Медик отметил в беседе в Surrey Live, что все пациенты с диабетом, которые приходили к нему на прием, жаловались на усталость. При повышенном уровне сахара в крови организм не может высвобождать энергию из сахаров и получает ее из запасов белка и жира. Их сложнее расщеплять, и они дают не так много сил. Так возникает усталость.
Классические симптомы сахарного диабета второго типа:
1. Частое мочеиспускание, особенно ночью.
2. Постоянная жажда.
3. Усталость и слабость. Нарушение обработки сахара в организме может приводить к ухудшению энергии и вызывать чувство усталости и слабости.
4. Повышенный аппетит, постоянное чувство голода.
5. Медленное заживление ран.
6. Неконтролируемый сахарный диабет может вызывать проблемы с зрением, такие как размытость или снижение остроты зрения.
В чем заключается профилактика сахарного диабета второго типа?
- Контроль массы тела. Избыточный вес и ожирение являются основными факторами риска. Снижение веса даже на 5-10% может значительно снизить риск развития диабета.
- Сбалансированное питание. Употребляйте разнообразные продукты, включая фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, нежирные белки и полезные жиры.
- Сократите потребление сладких напитков, кондитерских изделий и продуктов с высоким содержанием добавленного сахара.
- Следите за размерами порций, чтобы избежать переедания.
- Регулярная физическая активность. Это может быть ходьба, бег, плавание, занятия спортом или фитнесом.
- Включение силовых тренировок 2-3 раза в неделю помогает укрепить мышцы и улучшить обмен веществ.
- Курение увеличивает риск диабета и других заболеваний.
- Хронический стресс может влиять на уровень сахара в крови.
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