Терапевт Хан объяснил, почему заболевший сахарным диабетом человек чувствует постоянную усталость

42 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/close-up-woman-covering-her-head_17637795.htm#query=insomnia&position=6&from_view=search&track=sph
девушка

Терапевт Амир Хан рассказал, что усталость может быть быть симптомом сахарного диабета второго типа. Он объяснил, почему так происходит.

Медик отметил в беседе в Surrey Live, что все пациенты с диабетом, которые приходили к нему на прием, жаловались на усталость. При повышенном уровне сахара в крови организм не может высвобождать энергию из сахаров и получает ее из запасов белка и жира. Их сложнее расщеплять, и они дают не так много сил. Так возникает усталость.

Классические симптомы сахарного диабета второго типа:

1. Частое мочеиспускание, особенно ночью.
2. Постоянная жажда.
3. Усталость и слабость. Нарушение обработки сахара в организме может приводить к ухудшению энергии и вызывать чувство усталости и слабости.
4. Повышенный аппетит, постоянное чувство голода.
5. Медленное заживление ран.
6. Неконтролируемый сахарный диабет может вызывать проблемы с зрением, такие как размытость или снижение остроты зрения.

В чем заключается профилактика сахарного диабета второго типа?
  • Контроль массы тела. Избыточный вес и ожирение являются основными факторами риска. Снижение веса даже на 5-10% может значительно снизить риск развития диабета.
  • Сбалансированное питание. Употребляйте разнообразные продукты, включая фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, нежирные белки и полезные жиры.
  • Сократите потребление сладких напитков, кондитерских изделий и продуктов с высоким содержанием добавленного сахара.
  • Следите за размерами порций, чтобы избежать переедания.
  • Регулярная физическая активность. Это может быть ходьба, бег, плавание, занятия спортом или фитнесом.
  • Включение силовых тренировок 2-3 раза в неделю помогает укрепить мышцы и улучшить обмен веществ.
  • Курение увеличивает риск диабета и других заболеваний.
  • Хронический стресс может влиять на уровень сахара в крови.
Читайте также: Хирург-онколог Карасев назвал нехватку сил возможным признаком рака

Еще можно почитать: Гастроэнтеролог Вялов предупредил об особой опасности пива для желудка

Читайте далее: Медики назвали постоянно вздутый живот главным признаком самого «тихого» вида рака

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Эксперт Ормерод: неочевидным последствием сахарного диабета является потеря слуха
Врач Машкова назвала утреннюю слабость признаком диабета и гипотиреоза
Врач Павлова рассказала, как распознать сахарный диабет по голосу
Теги : сахарный диабет, усталость