Daily Mail: 12-летний мальчик ослеп из-за особой «диеты»: он ел только фастфуд

222 Фото: https://unsplash.com/photos/person-sprinkling-salt-in-fries-LEjEst7lLfU
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Американский 12-летний школьник потерял зрение, потому что ел только фастфуд. У ребенка аутизм.

Как пишет Daily Mail, мальчик из Массачусетса ослеп из-за своего рациона питания. В его еде не было жизненно важных питательных веществ. 

Родители рассказали, что у сына аутизм и, как следствие, синдром избирательного питания. Он не выносит определенную текстуру пищи и ест только бургеры, картофель фри и пончики. Из напитков — только сок.

Проблемы со зрением возникли давно и прогрессировали. Однажды ночью мальчик проснулся и сказал, что ничего не видит. Врачи обнаружили в его организме дефицит витаминов, включая витамины A, C и D, а также меди и цинка.

Медики опасаются, что потеря зрения может быть необратимой.

Ранее «МедикФорум» писал о женщине с похожим синдромом — она 20 лет ела только картофель. У нее тоже серьезные проблемы со здоровьем.

Синдром избирательного питания может быть связан с физиологическими причинами. Такая разновидность обычно возникает из-за сенсорных особенностей пищи: людям неприятна какая-либо текстура, запах, цвет. Эта причина характерна для лиц с расстройствами аутистического спектра (РАС). Ограничения могут быть связаны с особенностями пищеварения, проявляющимися как изжога, тошнота, вздутие, плохой аппетит.

Избирательность может сформироваться по типу условного рефлекса. Ребенок мог подавиться пищей определенного вида, после чего сформировалась связь между едой и страхом. 

Синдром избирательного питания при РАС обусловлен нарушениями восприятия из-за повреждений мозга, затрагивающих сенсорные каналы. Восприятие вкуса, запаха, вида еды у людей с РАС происходит иначе, чем у здоровых людей, — вплоть до ужаса при виде определенных текстур.

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Теги : слепота, фастфуд
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