Диетолог Денисова объяснила, почему отказ от хлеба вредит здоровью
Врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук Наталья Денисова призвала не отказываться от хлеба.
— Как ни странно, отказ от хлеба может привести к повышению калорийности рациона и увеличению массы тела, так как хлеб — источник пищевых волокон, которые способствуют более длительному ощущению сытости, — отметила медик.
Обед, состоящий из супа из хлеба, насытит надолго, и вы вряд ли соблазнитесь сладким сразу после еды. Другое дело, что нужно выбирать правильный хлеб — ржаной, цельнозерновой или отрубной , ведь в белых булочках пищевых волокон почти нет.
Какие могут быть последствия отказа от хлеба?
- пониженная работоспособность,
- раздражительность,
- мышечная слабость.
Ржаной хлеб является источником витамина В1. Когда его не хватает, нервная система работает хуже. Также хлеб содержит витамин РР (ниацин), который необходим для мозга.
В хлебе содержится витамин В9 (фолиевая кислота), который влияет на общий уровень энергии, предупредила Денисова.
Пищевые волокна, содержащиеся в хлебе, стимулируют моторику ЖКТ, способствуют выведению из организма избытка жира и других вредных веществ.
Не стоит бояться и дрожжей, ведь это хороший источник витаминов группы В.
Хлеб — источник углеводов, пищевых волокон, витаминов, микро- и макроэлементов, таких как магний, селен, железо. В сбалансированном рационе углеводы должны составлять 50%. Здоровый человек может употреблять 1–3 ломтика хлеба в день, это около 100 граммов
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