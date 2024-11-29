Врач Баранова: витамин B3 защищает кишечник от воспаления

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женщина

Врач-терапевт, дерматолог, кандидат медицинских наук Ирина Баранова рассказала, что одним из самых важных витаминов для желудочно-кишечного тракта является витамин B3 (ниацин, никотиновая кислота). 

— Он играет ключевую роль в поддержании нормальной функции слизистой оболочки желудка и кишечника, участвует в восстановлении тканей и поддерживает работу кишечного барьера, — написала медик в своем блоге.

Баранова рассказала, как «работает» В3.

Поддерживает слизистую оболочку, помогает защитить кишечник от повреждений и воспаления.

Участвует в синтезе ферментов, регулирующих кислотность желудочного сока.

Участвует в метаболизме, необходим для производства энергии, которая поддерживает активность клеток кишечника.

Имеет антиоксидантные свойства.

Способствует росту полезных бактерий, поддерживает микробиом.

Витамин B3 содержится в различных продуктах питания. Его основные источники:
  • Мясо и рыба
  • Орехи и семена
  • Бобовые
  • Зерновые
  • Молочные продукты
  • Овощи (картофель, зеленый горошек)
  • Грибы (особенно шампиньоны)
  • Фрукты (авокадо, бананы)

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Ирина Баранова
Ирина Баранова
Медицина
Врач-терапевт, дерматолог, кандидат медицинских наук
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Теги : кишечник, воспаления, витамин В3
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