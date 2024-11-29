Врач Баранова: витамин B3 защищает кишечник от воспаления

Мясо и рыба

Орехи и семена

Бобовые

Зерновые

Молочные продукты

Овощи (картофель, зеленый горошек)

Грибы (особенно шампиньоны)

Фрукты (авокадо, бананы)

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