Болезнь выдает легкое покашливание: выросла заболеваемость микоплазменной пневмонией
В России зафиксирован рост заболеваемости микоплазменной пневмонией. Врачи рассказали, по каким признакам можно заподозрить болезнь.
Как отметил «Известиям» врач-пульмонолог ФНКЦ ФМБА Сергей Ложкин, вспышки фиксируют в разных регионах. Болезнь протекает неявно, и люди заражают других, не зная своего диагноза. Дети и люди с ослабленным иммунитетом находятся в зоне риска.
— Опасность — в отсутствии выраженных симптомов. У пациентов сохраняется нормальная температура, а мокрота не выделяется. Выдать болезнь может только легкое покашливание, которое часто остается без внимания, — отметил медик.
Микоплазменная пневмония — атипичная форма пневмонии, ее вызывает бактерия Mycoplasma pneumoniae. Антибиотик амоксициллин против нее неэффективен, требуется специфическое лечение.
Микоплазма попадает в организм воздушно-капельным путем и долгое время существует в «спящем» состоянии, пока человек здоров. При малейшем ослаблении иммунитета микроорганизмы начинают размножаться.
В период ОРВИ организм уязвим перед микоплазмой, поэтому происходят вспышки.
В начале болезни симптомы схожи с ОРВИ, заподозрить пневмонию достаточно сложно:
- общая слабость,
- насморк,
- боль в горле и мышцах,
- озноб,
- легкий кашель.
Если через 5-7 дней кашель или озноб не проходят, нужно пройти компьютерную томографию (КТ), которая позволит выявить очаги воспаления.
— Микоплазменная пневмония опасна не только длительным отсутствием симптомов, но и сложностью подбора подходящих лекарств, — рассказал пульмонолог.
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