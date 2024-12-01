Болезнь выдает легкое покашливание: выросла заболеваемость микоплазменной пневмонией

29 Фото: https://www.freepik.com/free-photo/female-radiologist-analyzing-chest-xray-patient-medical-clinic-coronavirus-epidemic_26143793.htm#fromView=search&page=1&position=19&uuid=850e6bb9-1d16-4421-8915-d7bb152324fb
врач

В России зафиксирован рост заболеваемости микоплазменной пневмонией. Врачи рассказали, по каким признакам можно заподозрить болезнь.

Как отметил «Известиям» врач-пульмонолог ФНКЦ ФМБА Сергей Ложкин, вспышки фиксируют в разных регионах. Болезнь протекает неявно, и люди заражают других, не зная своего диагноза. Дети и люди с ослабленным иммунитетом находятся в зоне риска.

— Опасность — в отсутствии выраженных симптомов. У пациентов сохраняется нормальная температура, а мокрота не выделяется. Выдать болезнь может только легкое покашливание, которое часто остается без внимания, — отметил медик.

Микоплазменная пневмония — атипичная форма пневмонии, ее вызывает бактерия Mycoplasma pneumoniae. Антибиотик амоксициллин против нее неэффективен, требуется специфическое лечение.

Микоплазма попадает в организм воздушно-капельным путем и долгое время существует в «спящем» состоянии, пока человек здоров. При малейшем ослаблении иммунитета микроорганизмы начинают размножаться.

В период ОРВИ организм уязвим перед микоплазмой, поэтому происходят вспышки.

В начале болезни симптомы схожи с ОРВИ, заподозрить пневмонию достаточно сложно:
  • общая слабость, 
  • насморк, 
  • боль в горле и мышцах, 
  • озноб, 
  • легкий кашель. 

Если через 5-7 дней кашель или озноб не проходят, нужно пройти компьютерную томографию (КТ), которая позволит выявить очаги воспаления.

— Микоплазменная пневмония опасна не только длительным отсутствием симптомов, но и сложностью подбора подходящих лекарств, — рассказал пульмонолог.

Читайте также: Уролог Смерницкий: нерегулярная половая жизнь отрицательно влияет на либидо

Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление

Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Иммунолог Жемчугов: «тихая» микоплазменная пневмония распространяется воздушно-капельным путем
В российском регионе дети заболевают опасной пневмонией без обычных симптомов: как ее заподозрить
Врач Вознесенский: микоплазменная инфекция протекает по-разному, от легкой до тяжелой формы
Теги : пневмония