Женщина похудела на 22 килограмма за полгода благодаря ореховому напитку: что она ела и пила
36-летняя блогер Санжукта Патра из индийского штата Одиша похудела на 22 килограмма за полгода. Она сильно поправилась после родов.
Как пишет The Times of India, Патра всегда была в отличной форме и не имела проблем с лишним весом. Однако после вторых родов она стала весить 82 килограмма.
Женщина рассказала, что новый вес очень ее удручал: она не могла надеть любимые платья, чувствовала себя уставшей даже по утрам и испытывала трудности при физнагрузках. К тому же у нее началось варикозное расширение вес. Патра твердо решила похудеть.
В первую очередь женщина изменила диету. По ее словам, ей помог особый смузи с орехами и сухофруктами, который она готовила себе через день. В его состав входили заранее замоченные миндаль, грецкие орехи, кешью, инжир и изюм.
Индианка ела рис, пшеничные лепешки и вареные овощи. Ее ужин состоял из чашки зеленого чая с лимоном.
Патра говорит, что ограничений в еде было мало для здорового похудения. Она проходила по утрам пешком два-три километра, делала всю работу по дому, а затем полчаса выполняла кардиоупражнения.
Сначала ей было очень сложно заставлять себя правильно питаться и заниматься спортом, говорит индианка. Перелом произошел после того, как она сбросила первые шесть килограммов.
За полгода женщина смогла похудеть с 82 до 60 килограммов. Своим успехом она считает дисциплину и напиток из орехов и сухофруктов.
Как писал МедикФорум, врач-эндокринолог Мария Калошина рассказала, что есть способ похудеть быстро и не причиняя вреда здоровью.
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