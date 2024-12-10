Эндокринолог Калошина: есть способ похудеть быстро, легко и без ущерба для здоровья
Врач-эндокринолог Мария Калошина рассказала, что есть способ похудеть быстро и не причиняя вреда здоровью.
— Похудеть быстро, легко и без ущерба для здоровья можно. Главное — не форсировать события и соблюдать ряд довольно простых правил, — отметила медик.
В первую очередь она советует увеличить количество клетчатки в рационе. Нужно есть больше овощей, ведь это источник грубых пищевых волокон.
— Клетчатка заполняет желудок и способствует длительному насыщению, помогает регулировать уровень сахара в крови, снижает уровень холестерина, — рассказала Калошина.
Она также советует есть больше необработанных продуктов. Такая пища, кроме прочего, уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Похудение — это процесс, который требует комплексного подхода и изменения образа жизни. Несколько ключевых рекомендаций:
- Правильное питание. Употребляйте разнообразные продукты, включая фрукты, овощи, цельнозерновые, белки (мясо, рыба, бобовые) и полезные жиры (орехи, авокадо).
- Контроль порций. Обратите внимание на размеры порций и старайтесь не переедать.
- Снижение потребления сахара и обработанных продуктов. Ограничьте сладости, газированные напитки и фастфуд.
- Регулярные приемы пищи. Не пропускайте приемы пищи, чтобы избежать сильного голода и переедания.
- Регулярные тренировки. Стремитесь к минимум 150 минутам умеренной физической активности в неделю (например, быстрая ходьба, плавание, велоспорт).
- Ищите возможности для увеличения физической активности в повседневной жизни (например, поднимайтесь по лестнице вместо лифта).
- Ставьте достижимые цели, например, потеря 0,5-1 кг в неделю.
- Ведите дневник питания и физической активности, чтобы отслеживать свои успехи.
- Найдите источники мотивации, которые помогут вам оставаться на правильном пути (например, поддержка друзей или семьи).
- Избегайте стрессов. Стресс может привести к перееданию, поэтому важно находить способы его управления (медитация, йога, хобби).
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