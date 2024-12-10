Эндокринолог Калошина: есть способ похудеть быстро, легко и без ущерба для здоровья

Правильное питание. Употребляйте разнообразные продукты, включая фрукты, овощи, цельнозерновые, белки (мясо, рыба, бобовые) и полезные жиры (орехи, авокадо).

Контроль порций. Обратите внимание на размеры порций и старайтесь не переедать.

Снижение потребления сахара и обработанных продуктов. Ограничьте сладости, газированные напитки и фастфуд.

Регулярные приемы пищи. Не пропускайте приемы пищи, чтобы избежать сильного голода и переедания.

Регулярные тренировки. Стремитесь к минимум 150 минутам умеренной физической активности в неделю (например, быстрая ходьба, плавание, велоспорт).

Ищите возможности для увеличения физической активности в повседневной жизни (например, поднимайтесь по лестнице вместо лифта).

Ставьте достижимые цели, например, потеря 0,5-1 кг в неделю.

Ведите дневник питания и физической активности, чтобы отслеживать свои успехи.

Найдите источники мотивации, которые помогут вам оставаться на правильном пути (например, поддержка друзей или семьи).

Избегайте стрессов. Стресс может привести к перееданию, поэтому важно находить способы его управления (медитация, йога, хобби).

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.