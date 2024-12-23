Токсиколог Кутушов: алкоголь, никотин и кофеин являются антивитаминами, которые не дают усваиваться полезным веществам

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коктейль

Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов рассказал, по каким причинам витамины не усваиваются. По его словам, существуют антивитамины, которые сокращают содержание в организме полезных веществ.

Речь идет об алкоголе, никотине и кофеине. Алкоголь вымывает из организма витамины А, В, а также кальций, цинк, калий, железо, магний. Никотин разрушает витамины А, С, Е и селен. Кофеин подавляет витамины группы В, РР, С, калий, цинк, кальций и селеа.

— Нарушение работы ЖКТ сильно снижает всасываемость и усвоение минералов и витаминов. Если в кишечнике дисбаланс микрофлоры, все витамины будут «уходить» на корм патогенам, грибам и вредным бактериям, которые ещё больше будут подавлять жизнедеятельность полезных бактерий,предупредил эксперт.

Кутушов назвал лекарства, которые могут блокировать всасываемость витаминов:

  • Противосудорожные препараты, антибиотики, КОКи. Они вызывают дефицит витаминов группы В.
  • Холестирамин, препараты для снижения веса, блокирующие липазу, минеральные масла. Они снижают всасывания витаминов А, D, E и К. 
  • Кортикостероиды препятствуют усвоению витаминов D и С.

— Метаболизм многих витаминов и минералов взаимосвязан, — написал медик в своем блоге.

Плохое усвоение железа может быть обусловлено нехваткой витамина С, меди. Также усвоению железа мешает танин (крепкий чай), соли кальция (в молоке или препаратах), магний и марганец (фосфалюгель), тетрациклиновые антибиотики, фосфорная и фитиновые кислоты (семена злаковых, бобовые).

Жирорастворимые витамины (А, D, Е, К) необходимо принимать вместе с жирной пищей. Водорастворимые витамины С, В1, В2, В3, В6, В12, фолиевую кислоту, биотин можно принимать без привязки к приему пищи.

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Михаил Кутушов
Михаил Кутушов
Медицина
Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук
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