Токсиколог Кутушов: алкоголь, никотин и кофеин являются антивитаминами, которые не дают усваиваться полезным веществам

Противосудорожные препараты, антибиотики, КОКи. Они вызывают дефицит витаминов группы В.

Холестирамин, препараты для снижения веса, блокирующие липазу, минеральные масла. Они снижают всасывания витаминов А, D, E и К.

Кортикостероиды препятствуют усвоению витаминов D и С.

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