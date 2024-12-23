Токсиколог Кутушов: алкоголь, никотин и кофеин являются антивитаминами, которые не дают усваиваться полезным веществам
Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов рассказал, по каким причинам витамины не усваиваются. По его словам, существуют антивитамины, которые сокращают содержание в организме полезных веществ.
Речь идет об алкоголе, никотине и кофеине. Алкоголь вымывает из организма витамины А, В, а также кальций, цинк, калий, железо, магний. Никотин разрушает витамины А, С, Е и селен. Кофеин подавляет витамины группы В, РР, С, калий, цинк, кальций и селеа.
— Нарушение работы ЖКТ сильно снижает всасываемость и усвоение минералов и витаминов. Если в кишечнике дисбаланс микрофлоры, все витамины будут «уходить» на корм патогенам, грибам и вредным бактериям, которые ещё больше будут подавлять жизнедеятельность полезных бактерий, — предупредил эксперт.
Кутушов назвал лекарства, которые могут блокировать всасываемость витаминов:
- Противосудорожные препараты, антибиотики, КОКи. Они вызывают дефицит витаминов группы В.
- Холестирамин, препараты для снижения веса, блокирующие липазу, минеральные масла. Они снижают всасывания витаминов А, D, E и К.
- Кортикостероиды препятствуют усвоению витаминов D и С.
— Метаболизм многих витаминов и минералов взаимосвязан, — написал медик в своем блоге.
Плохое усвоение железа может быть обусловлено нехваткой витамина С, меди. Также усвоению железа мешает танин (крепкий чай), соли кальция (в молоке или препаратах), магний и марганец (фосфалюгель), тетрациклиновые антибиотики, фосфорная и фитиновые кислоты (семена злаковых, бобовые).
Жирорастворимые витамины (А, D, Е, К) необходимо принимать вместе с жирной пищей. Водорастворимые витамины С, В1, В2, В3, В6, В12, фолиевую кислоту, биотин можно принимать без привязки к приему пищи.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Михаил Кутушов
Медицина
Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук
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