Токсиколог Кутушов: холодец из говядины полезен для кожи, а из курицы — для суставов и хрящей

Высокое содержание жиров. Если холодец готовится из жирного мяса, он содержит много насыщенных жиров, что не рекомендуется при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Часто в холодец добавляют много соли, что может негативно сказаться на здоровье, особенно у людей с гипертонией.

Холодец может быть довольно калорийным, что важно учитывать при контроле веса.

У некоторых людей есть аллергия на определенные ингредиенты, используемые в холодце.

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