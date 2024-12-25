Токсиколог Кутушов: холодец из говядины полезен для кожи, а из курицы — для суставов и хрящей

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холодец

Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов рассказал о пользе холодца. Он перечислил болезни, при которых его есть не рекомендуется.

— Холодец – очень полезное блюдо на новогоднем столе. Но есть нюансы. Холодец не рекомендуется при заболеваниях печени, подагре, мочекаменной болезни, — отметил медик в своем блоге.

В холодце домашнего приготовления содержится набор витаминов группы В, а также железо, магний, калий, натрий. Главное, он содержит коллаген, от которого зависит упругость кожи и плотность костей.

Коллаген выделяют кости, мясо, хрящи и соединительная ткань, которые долго вывариваются.

— Холодец из говядины – отличное средство для здоровья и красоты кожи, а холодец из курицы и индейки особенно полезен для суставов и хрящей, — сообщил Кутушов.

Желе должно застыть самостоятельно без добавления желатина, агар-агара и других загустителей, уточнил он.

Бульон, из которого готовится холодец, может содержать аминокислоты и другие полезные вещества, поддерживающие иммунную систему

В каких случаях холодец не рекомендуется?

Вред холодца:

  • Высокое содержание жиров. Если холодец готовится из жирного мяса, он содержит много насыщенных жиров, что не рекомендуется при сердечно-сосудистых заболеваниях.
  • Часто в холодец добавляют много соли, что может негативно сказаться на здоровье, особенно у людей с гипертонией.
  • Холодец может быть довольно калорийным, что важно учитывать при контроле веса.
  • У некоторых людей есть аллергия на определенные ингредиенты, используемые в холодце.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Михаил Кутушов
Михаил Кутушов
Медицина
Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук
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Теги : холодец, коллаген