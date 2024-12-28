Врач Гострый: сильное похмелье после игристых вин связано с их токсичностью для мозга

251 Фото: https://unsplash.com/photos/clear-drinking-glass-with-beer-Zv-QuWlc_TUhttps://unsplash.com/photos/clear-drinking-glass-with-beer-Zv-QuWlc_TU
вино

Врач общей практики Андрей Гострый назвал игристые вины самым коварным напитком на новогоднем столе. Это связано с их нейротоксическими эффектами.

Не секрет, что похмелье после злоупотребления игристыми винами может быть более острым, чем от крепких напитков.

— Эти напитки содержат побочные продукты грибковой ферментации, которые могут в том числе обладать токсическими эффектами. Похмельный эффект вин связан с их нейротоксическими эффектами, то есть их токсичностью для нервной ткани, а, значит, и головного мозга, отметил медик.

Ситуацию усугубляет то, что газ в напитках ускоряет не только всасывание алкоголя, но и токсинов.

Специалисты дали несколько советов, как избежать похмелья.

  • Выбирайте качественный алкоголь. Чем меньше в алкоголе примесей и сивушных масел, тем ниже вероятность похмелья.
  • Не пейте на голодный желудок. Обязательно перекусите перед тем, как начать пить. Употребление пищи замедляет всасывание алкоголя.
  • Чередуйте алкоголь с водой. Это поможет избежать обезвоживания, которое часто является причиной похмелья.
  • Старайтесь не смешивать разные виды алкоголя.
  • Контролируйте количество.
  • Светлые алкогольные напитки, такие как водка или белое вино, обычно содержат меньше сивушных масел, чем темные (например, красное вино или виски).
  • После вечеринки постарайтесь хорошо выспаться. Качественный сон поможет  организму восстановиться.
  • Помните, что лучший способ избежать похмелья —  умеренность и осознанный подход к употреблению алкоголя.
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Теги : шампанское, Новый год, похмелье