Врач Гострый: сильное похмелье после игристых вин связано с их токсичностью для мозга

Выбирайте качественный алкоголь. Чем меньше в алкоголе примесей и сивушных масел, тем ниже вероятность похмелья.

Не пейте на голодный желудок. Обязательно перекусите перед тем, как начать пить. Употребление пищи замедляет всасывание алкоголя.

Чередуйте алкоголь с водой. Это поможет избежать обезвоживания, которое часто является причиной похмелья.

Старайтесь не смешивать разные виды алкоголя.

Контролируйте количество.

Светлые алкогольные напитки, такие как водка или белое вино, обычно содержат меньше сивушных масел, чем темные (например, красное вино или виски).

После вечеринки постарайтесь хорошо выспаться. Качественный сон поможет организму восстановиться.

Помните, что лучший способ избежать похмелья — умеренность и осознанный подход к употреблению алкоголя.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.