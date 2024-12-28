Врач Гострый: сильное похмелье после игристых вин связано с их токсичностью для мозга
Врач общей практики Андрей Гострый назвал игристые вины самым коварным напитком на новогоднем столе. Это связано с их нейротоксическими эффектами.
Не секрет, что похмелье после злоупотребления игристыми винами может быть более острым, чем от крепких напитков.
— Эти напитки содержат побочные продукты грибковой ферментации, которые могут в том числе обладать токсическими эффектами. Похмельный эффект вин связан с их нейротоксическими эффектами, то есть их токсичностью для нервной ткани, а, значит, и головного мозга, — отметил медик.
Ситуацию усугубляет то, что газ в напитках ускоряет не только всасывание алкоголя, но и токсинов.
Специалисты дали несколько советов, как избежать похмелья.
- Выбирайте качественный алкоголь. Чем меньше в алкоголе примесей и сивушных масел, тем ниже вероятность похмелья.
- Не пейте на голодный желудок. Обязательно перекусите перед тем, как начать пить. Употребление пищи замедляет всасывание алкоголя.
- Чередуйте алкоголь с водой. Это поможет избежать обезвоживания, которое часто является причиной похмелья.
- Старайтесь не смешивать разные виды алкоголя.
- Контролируйте количество.
- Светлые алкогольные напитки, такие как водка или белое вино, обычно содержат меньше сивушных масел, чем темные (например, красное вино или виски).
- После вечеринки постарайтесь хорошо выспаться. Качественный сон поможет организму восстановиться.
- Помните, что лучший способ избежать похмелья — умеренность и осознанный подход к употреблению алкоголя.
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