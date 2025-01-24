Восьмилетний мальчик, который ел только сосиски, наггетсы и печенье, ослеп: что говорят врачи

128 Фото: https://unsplash.com/photos/sausage-on-white-ceramic-plate-GU_L_q0d6R0
сосиски

Восьмилетний школьник из Малайзии потерял зрение прямо посреди урока. В больнице выяснилось, что у него развился острый дефицит витамина А.

Мальчик с раннего возраста был очень привередлив в еде и ел строго ограниченное количество продуктов. Дети часто капризничают, когда родители предлагают им новые блюда, однако герой публикации разрешал себя кормить, в основном, куриными наггетсами, сосисками и печеньем. И, судя по всему, это была не домашняя еда, то есть содержала усилители вкуса и консерванты. 

Такое питание привело к острой нехватке витамина А, ответственного за поддержание зрения. Этот витамин способствует выработке родопсина, белка в сетчатке, который обостряет зрение при слабом освещении. Недостаток витамина привел к истощению зрительного нерва. Процесс необратим.

Витамин А играет важную роль в поддержании здоровья организма, особенно для зрения, иммунной системы и кожи. Недостаток этого витамина может привести к различным проблемам.

Основные признаки дефицита витамина А:

Проблемы со зрением:

  • Ночная слепота: затруднения с видением в условиях низкой освещенности.
  • Сухость глаз: чувство сухости или жжения в глазах, что может привести к ксерофтальмии (сухости роговицы).

Кожные проблемы:

  • Сухая и шелушащаяся кожа.
  • Появление акне.
Другие проблемы:
  • Частые инфекции. Витамин А играет ключевую роль в поддержании иммунной функции, и его недостаток может привести к повышенной восприимчивости к инфекциям.
  • У детей дефицит витамина А может привести к задержке роста и развитию.
  • У женщин дефицит витамина А может влиять на менструальный цикл и фертильность.
  • Общее чувство усталости и слабости может быть связано с недостатком витамина А.

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Теги : слепота, дефицит витаминов, витамин А, фастфуд
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