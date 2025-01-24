Восьмилетний мальчик, который ел только сосиски, наггетсы и печенье, ослеп: что говорят врачи

Ночная слепота: затруднения с видением в условиях низкой освещенности.

Сухость глаз: чувство сухости или жжения в глазах, что может привести к ксерофтальмии (сухости роговицы).

Сухая и шелушащаяся кожа.

Появление акне.

Частые инфекции. Витамин А играет ключевую роль в поддержании иммунной функции, и его недостаток может привести к повышенной восприимчивости к инфекциям.

У детей дефицит витамина А может привести к задержке роста и развитию.

У женщин дефицит витамина А может влиять на менструальный цикл и фертильность.

Общее чувство усталости и слабости может быть связано с недостатком витамина А.

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