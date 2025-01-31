Токсиколог Кутушов рассказал о тибетском подходе к лечению поджелудочной железы: какие продукты следует исключить

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живот

Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов рассказал о тибетском подходе к лечению поджелудочной железы. Об этом он сообщил в своем блоге.

— Современные врачи часто бессильны перед хроническим панкреатитом. Назначают вам ферменты, обезболивающие и строгое ограничение в еде, что приводит к жизни с постоянным страхом и неудобствами, — отметил медик.

В тибетской медицине патологии поджелудочной железы делят на болезни «холода» и «жара». 

Для сценария «жара» характерен избыток горячей энергии, речь идет о людях с конституцией «желчь». В их случае печень активизируют раздражительность и любовь к жирной и острой пище, что приводит к избытку желчи и накоплению шлаков.

Важно придерживаться щадящей диеты. Необходимо исключить:
  • крепкие бульоны;
  • жирное, острое, кислое
  • колбасы и копчености;
  • соленые и консервированные продукты;
  • орехи, грибы и бобовые;
  • свежую выпечку
  • сладости;
  • газированные напитки.

Включите в сой рацион печеные яблоки, отварные и тушеные овощи, крупяные супы, нежирное мясо и рыбу, жидкий кисель, компот, слабощелочную минеральную воду. 

Кутушов рекомендует освоить массаж поджелудочной железы:

Нужно вдохнуть, выдохнуть, задержать дыхание, втягивая живот на 3 счета, расслабиться.
Вдохнуть, выдохнуть, задержать дыхание, надувая живот на 3 счета, расслабьтесь.
Сильно втянуть живот на выдохе, задержать дыхание, надуть живот на вдохе.

Симптомы, которые указывают на то, что с органом проблема:
  • Часто повторяющиеся боли в верхней части живота или в области левого подреберья.
  • Резкое снижение веса.
  • Желтый цвет кожи.
  • Тошнота и рвота.
  • Пучит живот.
  • Потеря аппетита.
  • Высыпания на коже живота.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Михаил Кутушов
Михаил Кутушов
Медицина
Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук
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Теги : поджелудочная железа