Токсиколог Кутушов рассказал о тибетском подходе к лечению поджелудочной железы: какие продукты следует исключить
Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов рассказал о тибетском подходе к лечению поджелудочной железы. Об этом он сообщил в своем блоге.
— Современные врачи часто бессильны перед хроническим панкреатитом. Назначают вам ферменты, обезболивающие и строгое ограничение в еде, что приводит к жизни с постоянным страхом и неудобствами, — отметил медик.
В тибетской медицине патологии поджелудочной железы делят на болезни «холода» и «жара».
Для сценария «жара» характерен избыток горячей энергии, речь идет о людях с конституцией «желчь». В их случае печень активизируют раздражительность и любовь к жирной и острой пище, что приводит к избытку желчи и накоплению шлаков.
Важно придерживаться щадящей диеты. Необходимо исключить:
- крепкие бульоны;
- жирное, острое, кислое
- колбасы и копчености;
- соленые и консервированные продукты;
- орехи, грибы и бобовые;
- свежую выпечку
- сладости;
- газированные напитки.
Включите в сой рацион печеные яблоки, отварные и тушеные овощи, крупяные супы, нежирное мясо и рыбу, жидкий кисель, компот, слабощелочную минеральную воду.
Кутушов рекомендует освоить массаж поджелудочной железы:
Нужно вдохнуть, выдохнуть, задержать дыхание, втягивая живот на 3 счета, расслабиться.
Вдохнуть, выдохнуть, задержать дыхание, надувая живот на 3 счета, расслабьтесь.
Сильно втянуть живот на выдохе, задержать дыхание, надуть живот на вдохе.
Симптомы, которые указывают на то, что с органом проблема:
- Часто повторяющиеся боли в верхней части живота или в области левого подреберья.
- Резкое снижение веса.
- Желтый цвет кожи.
- Тошнота и рвота.
- Пучит живот.
- Потеря аппетита.
- Высыпания на коже живота.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Михаил Кутушов
Медицина
Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук
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