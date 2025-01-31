Токсиколог Кутушов рассказал о тибетском подходе к лечению поджелудочной железы: какие продукты следует исключить

крепкие бульоны;

жирное, острое, кислое

колбасы и копчености;

соленые и консервированные продукты;

орехи, грибы и бобовые;

свежую выпечку

сладости;

газированные напитки.

Часто повторяющиеся боли в верхней части живота или в области левого подреберья.

Резкое снижение веса.

Желтый цвет кожи.

Тошнота и рвота.

Пучит живот.

Потеря аппетита.

Высыпания на коже живота.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.