Отдохните от еды: диетолог Мельничук назвала варианты разгрузочных дней

Помогает избавиться от накопившихся токсинов и шлаков.

Способствует снижению веса за счет уменьшения калорийности рациона.

Дает отдых желудочно-кишечному тракту.

Помогает нормализовать обмен веществ и улучшить метаболизм.

Фруктовый день. Употребление только свежих фруктов (например, яблоки, груши, апельсины).

Овощной день. Питание на основе свежих или запеченных овощей.

Кефирный день. Употребление кефира в течение дня (обычно 1-1,5 литра).

Рисовый день. Рис без соли и приправ, иногда с добавлением овощей.

Питание на основе смузи из фруктов и овощей.





Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения.

Беременным и кормящим.

Людям с хроническими заболеваниями или серьезными проблемами со здоровьем.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.