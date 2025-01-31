Отдохните от еды: диетолог Мельничук назвала варианты разгрузочных дней
Разгрузочный день — специальный день, в который человек ограничивает или изменяет свой рацион питания. Диетолог, нутрициолог Наталья Мельничук назвала несколько вариантов разгрузочных дней.
— Мы устраиваемый разгрузочный день, чтобы дать организму отдых от обычной пищи, улучшить пищеварение и очиститься от токсинов. Конечно, требуется самодисциплина, но, поверьте, ваше тело будет вам благодарно, — рассказала специалист «МедикФоруму».
Цели разгрузочного дня:
- Помогает избавиться от накопившихся токсинов и шлаков.
- Способствует снижению веса за счет уменьшения калорийности рациона.
- Дает отдых желудочно-кишечному тракту.
- Помогает нормализовать обмен веществ и улучшить метаболизм.
Варианты разгрузочных дней:
- Фруктовый день. Употребление только свежих фруктов (например, яблоки, груши, апельсины).
- Овощной день. Питание на основе свежих или запеченных овощей.
- Кефирный день. Употребление кефира в течение дня (обычно 1-1,5 литра).
- Рисовый день. Рис без соли и приправ, иногда с добавлением овощей.
- Питание на основе смузи из фруктов и овощей.
— Не переедайте после разгрузочного дня! Возвращайтесь к обычному рациону, чтобы избежать перегрузки организма. Также не наедайтесь впрок перед разгрузкой, иначе вы рискуете весь день провести с головной болью, — рассказала эксперт.
Кому не рекомендуется проводить разгрузочные дни:
- Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения.
- Беременным и кормящим.
- Людям с хроническими заболеваниями или серьезными проблемами со здоровьем.
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