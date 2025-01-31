Отдохните от еды: диетолог Мельничук назвала варианты разгрузочных дней

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овощи

Разгрузочный день — специальный день, в который человек ограничивает или изменяет свой рацион питания. Диетолог, нутрициолог Наталья Мельничук назвала несколько вариантов разгрузочных дней.

— Мы устраиваемый разгрузочный день, чтобы дать организму отдых от обычной пищи, улучшить пищеварение и очиститься от токсинов. Конечно, требуется самодисциплина, но, поверьте, ваше тело будет вам благодарно, — рассказала специалист «МедикФоруму».

Цели разгрузочного дня:
  • Помогает избавиться от накопившихся токсинов и шлаков.
  • Способствует снижению веса за счет уменьшения калорийности рациона.
  • Дает отдых желудочно-кишечному тракту.
  • Помогает нормализовать обмен веществ и улучшить метаболизм.

Варианты разгрузочных дней:
  • Фруктовый день. Употребление только свежих фруктов (например, яблоки, груши, апельсины).
  • Овощной день. Питание на основе свежих или запеченных овощей.
  • Кефирный день. Употребление кефира в течение дня (обычно 1-1,5 литра).
  • Рисовый день. Рис без соли и приправ, иногда с добавлением овощей.
  • Питание на основе смузи из фруктов и овощей.

Медики советуют пить достаточное количество воды и не увеличивать физическую нагрузку. Прогулка на свежем воздухе будет идеальным вариантом. Не забывайте о водных процедурах.

— Не переедайте после разгрузочного дня! Возвращайтесь к обычному рациону, чтобы избежать перегрузки организма. Также не наедайтесь впрок перед разгрузкой, иначе вы рискуете весь день провести с головной болью, — рассказала эксперт.

Кому не рекомендуется проводить разгрузочные дни:
  • Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения.
  • Беременным и кормящим.
  • Людям с хроническими заболеваниями или серьезными проблемами со здоровьем.

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