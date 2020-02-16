Нижегородская область вошла в 20-ку регионов, где лучше всего пенсионеров обучают компьютерной грамотности
Нижегородский стал одним из лидеров в номинации «Самый активный регион» Всероссийского конкурса среди пожилых людей «Спасибо Интернету–2019».
В нижегородском регионе стали известны итоги интерактивного конкурса по овладению пенсионерами компьютерной грамотностью «Спасибо Интернету–2019». Область заняла 16 место в номинации «Самый активный регион».
Организатором конкурса выступил Координационный центр реализации национальных интересов по развитию компьютерной и интернет грамотности граждан старшего поколения. Организаторы особо отметили заслуги региональных властей в деле обучения пенсионеров компьютеру и в частности – «активную работу и новаторский подход» министерства социальной политики правительства Нижегородской области:
«Это говорит об эффективной работе исполнительной власти в регионе по повышению цифровой грамотности граждан старшего поколения, продлению активного долголетия и стимулирования занятости людей старшего возраста»,
– подчеркнули организаторы.
Нижегородцы пенсионного возраста направили на конкурс 86 работ по трем номинациям из четырех заявленных. При этом география нижегородских конкурсантов достаточно широка: работы пришли из 37 районов, городов, городских округов нижегородского региона и из пяти районов областного центра – Нижнего Новгорода.
В регионе пенсионеров обучают компьютеру через учреждения социального обслуживания населения: на их базе с 2012 года функционируют 62 компьютерных класса.
Глава Нижегородской области Глеб Никитин отметил, насколько пожилым важно в современных условиях обладать компьютерными знаниями:
– Коммуникационные технологии позволяют пожилым людям не только чувствовать себя частью общего информационного пространства, но и активно пользоваться возможностями государственных и муниципальных порталов. Это повышает доступность различных услуг для граждан, серьезно упрощает жизнь.
Цифровых возможностей будет становиться только больше. Например, в прошлом году мы провели масштабное интернет-голосование по выбору приоритетных объектов для благоустройства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
Цифровых возможностей будет становиться только больше. Например, в прошлом году мы провели масштабное интернет-голосование по выбору приоритетных объектов для благоустройства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
Список авторов-призеров конкурса можно найти на портале azbukainterneta.ru в разделе «Конкурс».
Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что для пожилых нижегородцев открывают Университет серебряного возраста.
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