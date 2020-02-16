Нижегородская область вошла в 20-ку регионов, где лучше всего пенсионеров обучают компьютерной грамотности

«Это говорит об эффективной работе исполнительной власти в регионе по повышению цифровой грамотности граждан старшего поколения, продлению активного долголетия и стимулирования занятости людей старшего возраста»,

– Коммуникационные технологии позволяют пожилым людям не только чувствовать себя частью общего информационного пространства, но и активно пользоваться возможностями государственных и муниципальных порталов. Это повышает доступность различных услуг для граждан, серьезно упрощает жизнь.

Цифровых возможностей будет становиться только больше. Например, в прошлом году мы провели масштабное интернет-голосование по выбору приоритетных объектов для благоустройства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».