Нижегородские призеры регионального этапа всероссийского конкурса организаций высокой социальной эффективности получили награды

– Само понятие социальной эффективности включает в себя и ответственность работодателя к своим работникам, к охране труда, и отношение самих работников к своему труду, и участие предприятий в социально значимых мероприятиях,

В Нижегородском кремле 21 февраля 2020 года были вручены заслуженные награды призерам и участникам регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».Конкурс проводят в стране каждый год начиная с 2000 года. Он ставит целью поощрить те российские организации, которые не только в качестве приоритетных выбирают социальные цели, но и успешно и эффективно их достигают, решая задачи социального характера различного рода.В последние годы конкурс получил двухступенчатую конструкцию: сначала его проводят на региональном этапе, а лучшие из представителей регионов отправляются на этап федерального значения в столицу.Наградить лучшие нижегородские социально эффективные организации пришли заместитель главы региона Андрей Гнеушев и генеральный директор регионального объединения работодателей «Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей» Валерий Цыбанев.Приветствуя собравшихся, Андрей Гнеушев подчеркнул, что нижегородцы неоднократно побеждали в различных номинациях конкурса на федеральном уровне:– отметил заместитель главы нижегородского региона.В течение 2019 года министерство социальной политики правительства Нижегородской области получило три десятка заявок на участие в конкурсе от двух десятков региональных организаций. Заявки распределились по десяти номинациям, включая номинацию «Формирование здорового образа жизни».Итоги регионального этапа конкурса были подведены еще в ноябре 2019 года, тогда же определились победители и призеры областного этапа, в том числе – шесть номинантов для выдвижения на федеральный уровень конкурса.21 февраля 2020 года 20 организаций, которые обнаружили наиболее высокую степень социальной ответственности, получили «Дипломы правительства Нижегородской области».Итоги конкурса на уровне страны подведут в апреле 2020 года.Напомним, ранее МедийФорум писал, что в Нижнем Новгороде наградили « Лучшие социальные проекты года ».