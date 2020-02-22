Нижегородские призеры регионального этапа всероссийского конкурса организаций высокой социальной эффективности получили награды
В Нижегородском кремле 21 февраля 2020 года были вручены заслуженные награды призерам и участникам регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».
Конкурс проводят в стране каждый год начиная с 2000 года. Он ставит целью поощрить те российские организации, которые не только в качестве приоритетных выбирают социальные цели, но и успешно и эффективно их достигают, решая задачи социального характера различного рода.
В последние годы конкурс получил двухступенчатую конструкцию: сначала его проводят на региональном этапе, а лучшие из представителей регионов отправляются на этап федерального значения в столицу.
Наградить лучшие нижегородские социально эффективные организации пришли заместитель главы региона Андрей Гнеушев и генеральный директор регионального объединения работодателей «Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей» Валерий Цыбанев.
Приветствуя собравшихся, Андрей Гнеушев подчеркнул, что нижегородцы неоднократно побеждали в различных номинациях конкурса на федеральном уровне:
– Само понятие социальной эффективности включает в себя и ответственность работодателя к своим работникам, к охране труда, и отношение самих работников к своему труду, и участие предприятий в социально значимых мероприятиях,
– отметил заместитель главы нижегородского региона.
В течение 2019 года министерство социальной политики правительства Нижегородской области получило три десятка заявок на участие в конкурсе от двух десятков региональных организаций. Заявки распределились по десяти номинациям, включая номинацию «Формирование здорового образа жизни».
Итоги регионального этапа конкурса были подведены еще в ноябре 2019 года, тогда же определились победители и призеры областного этапа, в том числе – шесть номинантов для выдвижения на федеральный уровень конкурса.
21 февраля 2020 года 20 организаций, которые обнаружили наиболее высокую степень социальной ответственности, получили «Дипломы правительства Нижегородской области».
Итоги конкурса на уровне страны подведут в апреле 2020 года.
Напомним, ранее МедийФорум писал, что в Нижнем Новгороде наградили «Лучшие социальные проекты года».
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