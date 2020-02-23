Нижегородские Центры занятости проведут серию Дней открытых дверей для соискателей 50 лет и старше
В 2019 году в Нижегородской области прошли профессиональную переподготовку и повысили свою квалификацию 2638 граждан предпенсионного возраста. На эти цели в регионе в течение года было потрачено 80,3 млн рублей.
Однако в текущем году эта программа станет еще боле содержательна. В 2020 году будет расширена возрастная категория лиц старшего поколения, которые намерены пройти обучение новой профессии или же повысить свои навыки в той профессии, которой уже владеют. Соответственно, увеличен и объем финансирования мероприятий, направленных на достижение этих целей.
Сегодня в регионе на повышение квалификации и обучение людей, которые достигли 50-летнего возраста, в том числе тех, кого можно причислить к предпенсионному и пенсионному возрасту, нижегородский регион выделяет 99,8 млн рублей из бюджетов различных уровней: 95,8 млн рублей – это средства бюджета Федерации, а 4 млн рублей – деньги из региональной казны.
При этом стал богаче выбор образовательных программ, которые доступным пожилым соискателем работы.
Цикл мероприятий этого года, направленных на профессиональную ориентацию людей стрего возраста, в Нижегородской области уже начался.
До 6 марта 2020 года включительно дни открытых дверей для граждан 50 лет и старше проходят в центрах занятости населения
- Городецкого (Ковернинский отдел),
- Дальнеконстантиновского,
- Починковского
В рамках этих мероприятий специалисты центров занятости оказывают консультационные услуги пожилым нижегородцам, помогают и ориентируют их при определении возможностей нового трудоустройства.
Граждан пятидесятилетнего и старше возраста знакомят с тем, на какие основные этапы можно разделить процесс поиска новой работы. Обрисовывая положение на рынке труда в нижегородском регионе сегодня, людей старшего возраста информируют о видах профессиональной деятельности, востребованных нижегородскими работодателями. Здесь также можно получить исчерпывающую информацию о том, какие возможности открыты в пожилом возрасте в плане обучения новым профессиям.
С 26 февраля по 11 марта 2020 года для граждан возрастной категории «50 +» открываются двери в центрах занятости населения
- Воскресенского,
- Дальнеконстантиновского,
- Починковского
- города Нижнего Новгорода (Сормовский отдел).
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