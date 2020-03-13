Социальные предприниматели и НКО Нижегородской области могут получить бесплатную рекламу
В Нижегородской области проводится конкурс «Взгляд в будущее», в котором принимают участие представители социального бизнеса и некоммерческих организаций (НКО).
Они представляют свои проекты, которые оценивают по основным критериям:
достигнутый по итогам реализации проекта социальный эффект,
социальная направленность,
целевая необходимость.
Мероприятие организовала автономная некоммерческая организация Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области в партнерстве с региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства.
В качестве приза рекламную информацию о проектах-победителях разместят на рекламных площадях компаний, которые выступили партнерами конкурса.
– Это 60 экранов для размещения видеороликов и около 170 билбордов для размещения статичной рекламы. Информацию о проектах-победителях можно будет увидеть на территории города, в маршрутном автотранспорте, в бизнес-центрах, в отделениях ФГУП «Почта России». Благодаря бесплатной рекламе горожане узнают о различных социальных услугах, которые направлены на помощь людям, нуждающимся в особой поддержке со стороны общества: тяжелобольным, пожилым, инвалидам, детям с особенностями в развитии, многодетным семьям, гражданам в сложной жизненной ситуации,
– рассказал Максим Черкасов, глава регионального минпрома.
Глава региона Глеб Никитин считает, что социальный бизнес способствует достижению позитивных изменений в обществе. А «Взгляд в будущее» помогает сделать доступной информацию об услугах социального характера.
Конкурс проходит уже в пятый раз.
– За это время 26 нижегородских предпринимателей получили возможность бесплатной рекламы для своих социальных проектов. Это около 1700 показов только на одной рекламной площадке за сутки, или около 50 000 показов в месяц, 3000 показов для каждого проекта-победителя,
– заявил Никитин.
На сайте: cissno52.ru можно подробно узнать о мероприятии, а также подать заявку на участие.
Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что предприниматели нижегородского региона могут получит статус «социального предприятия» по упрощенной схеме.
Оставить комментарий