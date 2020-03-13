Социальные предприниматели и НКО Нижегородской области могут получить бесплатную рекламу

– Это 60 экранов для размещения видеороликов и около 170 билбордов для размещения статичной рекламы. Информацию о проектах-победителях можно будет увидеть на территории города, в маршрутном автотранспорте, в бизнес-центрах, в отделениях ФГУП «Почта России». Благодаря бесплатной рекламе горожане узнают о различных социальных услугах, которые направлены на помощь людям, нуждающимся в особой поддержке со стороны общества: тяжелобольным, пожилым, инвалидам, детям с особенностями в развитии, многодетным семьям, гражданам в сложной жизненной ситуации,

– За это время 26 нижегородских предпринимателей получили возможность бесплатной рекламы для своих социальных проектов. Это около 1700 показов только на одной рекламной площадке за сутки, или около 50 000 показов в месяц, 3000 показов для каждого проекта-победителя,