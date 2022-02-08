Рецепт долголетия: сон защищает от возрастных проблем со здоровьем

«Отсутствие адекватного сна связано с сокращением продолжительности жизни», - констатируют научные специалисты.

«Наше исследование показало, что регулярность режима сна может помочь синхронизировать адекватное выделение гормонов и вместе со здоровым рационом это особенно эффективно способствует снижению сердечно-сосудистого риска и увеличению продолжительности жизни», - резюмировали эксперты.