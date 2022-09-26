Гиперсомния: еда помогает устранить чрезмерную дневную сонливость

«Гиперсомния является общепризнанной проблемой, и если вы часто страдаете от сильной сонливости, которой трудно сопротивляться, вам следует поговорить с врачом. Показателем этого нарушения является отсутствие чувства отдохновения после пробуждения, а также ощущение днем, что вы можете заснуть в любое время», - констатирует Фонд сна.

Ложиться спать в одно и то же время каждую ночь.

Избегать употребления алкоголя и кофеина.

Засыпать в спокойной обстановке.

По возможности избегать лекарств, вызывающих сонливость.

Избегать работы до поздней ночи.