Ученые определили оптимальное количество кофе для снижения риска смерти
Благодаря питью кофе риск преждевременной смерти может снижаться на 27%, установили исследователи.
Профилактика болезней сердца является одним из лучших способов увеличить продолжительность жизни. Новое исследование показало, что кофе является одним из лучших натуральных средств, препятствующих развитию сердечных патологий.
«Кофе может увеличить вашу продолжительность жизни, снизив риск сердечных заболеваний. Черный кофе таким образом способен уменьшить риск смерти на 27 процентов», - сообщил Европейский журнал профилактической кардиологии (European Journal of Preventive Cardiology).
Также, по данным журнала, исследователями было обнаружено, что кофе без кофеина, молотый и растворимый кофе могут снизить риск смерти на 14, 27 и 11 процентов соответственно. Результаты ученых показывают, что потребление молотого, растворимого кофе и кофе без кофеина в легкой и умеренной степени связано со снижением частоты сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. По мнению специалистов, такую привычку следует рассматривать как часть здорового образа жизни.
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«Исследование показало, что достаточно употреблять от двух до трех чашек кофе в день», - проинформировал European Journal of Preventive Cardiology.
Сообщается, что выводы ученых основаны на анализе информации о более 449 000 пациентов возрастом от 40 до 69 лет. Эти испытуемые подробно опрашивались по поводу того, сколько кофе они выпивают ежедневно, а также какой кофейный напиток предпочитают.
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