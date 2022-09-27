Ученые определили оптимальное количество кофе для снижения риска смерти

«Кофе может увеличить вашу продолжительность жизни, снизив риск сердечных заболеваний. Черный кофе таким образом способен уменьшить риск смерти на 27 процентов», - сообщил Европейский журнал профилактической кардиологии (European Journal of Preventive Cardiology).

«Исследование показало, что достаточно употреблять от двух до трех чашек кофе в день», - проинформировал European Journal of Preventive Cardiology.