Доступные продукты, которые улучшают память и умственную деятельность

Если мозг нездоров, то будут затронуты функции всех органов тела. Вот почему специалисты рекомендуют включать в повседневный рацион продукты, которые содержат компоненты, обеспечивающие поддержку здоровью центральной нервной системы. О доступных продуктах, улучшающих когнитивные навыки, качество памяти и умственную деятельность, рассказали медицинские эксперты портала The Health Site.Употребление в пищу грецких орехов эффективно поддерживает высокую работоспособность головного мозга, помогает лучше соображать. В их составе содержатся витамин Е, медь и марганец, которые стимулируют мозговую активность.Известно, что к ухудшению памяти может вести дефицит полифенолов. Соевые продукты содержат полифенольные соединения, называемые изофлавонами. Эти химические вещества действуют как антиоксиданты, защищая клетки мозга от разрушительного для них окисления.Доступные тыквенные семечки чрезвычайно полезны для сохранения здоровья мозга. В них присутствует много цинка, укрепляющего память и позитивно влияющего на навыки мышления.Они являются источником антиоксидантов флавоноидов, благодаря которым клетки головного мозга становятся лучше защищены от разрушения, ассоциированного со старением.Его основа – какао – тоже насыщено флавоноидами. Получение этих антиоксидантов обеспечивает профилактику возрастных заболеваний мозга и проблем с памятью.Ранее портал MedikForum.ru писал о продуктах с магнием , которые полезно есть практически ежедневно.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.