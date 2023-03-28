Диетолог Гинзбург назвал шоколад среди продуктов для хорошей памяти

«Флавоноиды обладают противовоспалительными действиями», - поделился Михаил Гинзбург с «Москвой 24».

«Кисломолочные продукты в рационе – это нормализация кишечной микрофлоры и снятие воспаления, в частности нейровоспаления», – констатировал специалист.

Врач-диетолог Гинзбург рассказал, что улучшению памяти способствуют продукты, обеспечивающие мозг полезными для его деятельности веществами, а также оказывающие на организм человека противовоспалительное действие. Говоря о важных для хорошей работы мозга веществах, специалист назвал антиоксиданты и флавоноиды. В большом количестве эти соединения содержатся в овощах, ягодах, бобовых, перце и чесноке, орехах, горьком шоколаде и какао.Помимо этого, добавил он, мозговую деятельность, включая память, эффективно стимулируют омега-3 жирные кислоты, витамин D, достаток йода в организме. Их полезным источником является жирная морская рыба.Также, по словам Гинзбурга, для хорошей памяти следует употреблять в пищу кисломолочные продукты.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты наносят самый большой вред желудку.

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