Диетолог Соломатина: мужчины могут худеть быстрее по сравнению с женщинами

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лишний вес у мужчин

Диетолог Елена Соломатина: одна из причин способности мужчин быстро худеть – наличие гормона тестостерона.

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, похудение дается мужчинам всегда легче по сравнению с женщинами.  Специалист объяснила, что мужское тело изначально обладает более развитой мышечной массой (чем больше мышц, тем меньше жировой прослойки).

«Мышечная масса в состоянии покоя даже при комнатной температуре расходует больше энергии, следовательно, калорий тратится больше», - рассказала Елена Соломатина.

Эксперт добавила, что развитость мышц в мужском теле обусловливается влиянием полового гормона тестостерона.

Комментируя присутствие лишнего веса у мужчин, диетолог Соломатина констатировала: к его появлению ведут, главным образом, нездоровые привычки. В частности, отсутствие контроля над потреблением вредных продуктов, алкоголя, а также поздние приемы пищи

«Вечером, когда уже приходят с работы, садятся на диван, сметают всю ту еду, которую должны были съесть за день и ложатся спать. Организм эту еду просто не успевает переработать», - заметила медик в интервью порталу «Взгляд».

Также Соломатина обратила внимание на пристрастие многих мужчин к пиву. Эксперт сообщила, что такая привычка способствует повышению уровня стрессового гормона кортизола, из-за чего усиливаются беспокойство и тревожность, влияющие на тягу к сладкой и калорийной пище.

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Елена Соломатина заявила, что мужчинам с ожирением нужно обращаться к врачу. Серьезным поводом для этого является размер талии, превышающий 94 сантиметра, а также тот факт, что мужчина не худеет, несмотря на предпринимаемые попытки, диету и занятия спортом.

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Елена Соломатина
Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
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