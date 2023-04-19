Диетолог Соломатина: мужчины могут худеть быстрее по сравнению с женщинами

«Мышечная масса в состоянии покоя даже при комнатной температуре расходует больше энергии, следовательно, калорий тратится больше», - рассказала Елена Соломатина.

«Вечером, когда уже приходят с работы, садятся на диван, сметают всю ту еду, которую должны были съесть за день и ложатся спать. Организм эту еду просто не успевает переработать», - заметила медик в интервью порталу «Взгляд».

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, похудение дается мужчинам всегда легче по сравнению с женщинами. Специалист объяснила, что мужское тело изначально обладает более развитой мышечной массой (чем больше мышц, тем меньше жировой прослойки).Эксперт добавила, что развитость мышц в мужском теле обусловливается влиянием полового гормона тестостерона.Комментируя присутствие лишнего веса у мужчин, диетолог Соломатина констатировала: к его появлению ведут, главным образом, нездоровые привычки. В частности, отсутствие контроля над потреблением вредных продуктов, алкоголя, а также поздние приемы пищиТакже Соломатина обратила внимание на пристрастие многих мужчин к пиву. Эксперт сообщила, что такая привычка способствует повышению уровня стрессового гормона кортизола, из-за чего усиливаются беспокойство и тревожность, влияющие на тягу к сладкой и калорийной пище.Елена Соломатина заявила, что мужчинам с ожирением нужно обращаться к врачу. Серьезным поводом для этого является размер талии, превышающий 94 сантиметра, а также тот факт, что мужчина не худеет, несмотря на предпринимаемые попытки, диету и занятия спортом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что сок квашеной капусты эффективно помогает сбросить лишний вес.

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