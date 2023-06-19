Терапевт Никитина назвала пять лучших овощей для снижения высокого давления

Лучшим при имеющейся гипертонии считается рацион, содержащий фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, обезжиренные молочные продукты, нежирное мясо, бобовые. Он должен быть богат калием, магнием, клетчаткой и кальцием, при этом в нем должно быть низким содержание натрия и насыщенных жиров. Такой рацион соответствует диете DASH, специально разработанной для снижения кровяного давление у людей с гипертонией или без нее, – об этом «МедикФорум» рассказала врач-терапевт Светлана Никитина.Для улучшения показателей кровяного давления врач посоветовала употреблять в пищу овощи. Терапевт Никитина назвала несколько лучших овощей для снижения высокого давления, отметив, что каждый из них богат необходимыми для этого питательными веществами.Свежий картофель полон калия. Например, печеный картофель среднего размера содержит около 600 миллиграммов калия, что составляет около 13% дневной нормы. Калий известен как микроэлемент, борющийся с излишками натрия, который ведет к росту давления.Свекла и ее зелень (ботва) являются хорошим источником нитратов – соединений, помогающих расслабляться кровеносным сосудам. Также овощ богат другими питательными веществами, включая калий, клетчатку, фолиевую кислоту, марганец, витамин С и железо, многие из которых тоже влияют на снижение артериального давления.Томаты насыщены калием и ликопином, двумя питательными веществами, способными улучшать кровяное давление и общее состояние здоровья сердца.Капуста, шпинат, другая листовая зелень содержат много пищевых нитратов, которые действуют как сосудорасширяющее средство. Снизить кровяное давление и риск сердечных заболеваний помогает употребление минимум одной чашки листовых овощей в день.Тыквенная мякоть полна калия, а также других питательных веществ, таких как витамин А, клетчатка и витамин С – этот «букет» благоприятно влияет на состояние сосудов, оказывает гипотензивное действие.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что сахар является одним из разрушающих сосуды продуктов.

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