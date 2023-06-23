Диетолог Алдонина советует худеющим отказаться от некоторых продуктов на ужин
Диетолог Мария Алдонина: употребление некоторых продуктов вечером является нежелательным для тех, кто хочет похудеть.
Диетолог Алдонина посоветовала худеющим людям отказаться от некоторых продуктов за ужином. По словам специалистки, их употребление может способствовать нарушению сна, с которым тесно связаны повышенный аппетит и переедание, возникающие на следующий день после тяжелой ночи. Или же они влияют на работу гормонов, которые контролируют сжигание калорий.
Шоколад. Порталу «МедикФорум» диетолог объяснила, что шоколад содержит кофеин и теобромин – вещества, оказывающие стимулирующее действие и поэтому нарушающие сон. Кроме того, в лакомстве присутствует сахар, который вызывает повышение уровня глюкозы в крови, способствуя накоплению жира в организме.
Сыр и другие продукты с высоким содержанием жира. Эти продукты прекрасно утоляют голод, но не подходят для употребления за ужином. Как рассказала Алдонина, жиры, особенно насыщенные, с трудом перевариваются и вызывают расслабление клапана, соединяющего нижнюю часть пищевода с желудком. Таким образом, они с большой вероятностью могут вызвать приступ расстройства желудка или изжоги, которые нарушат сон.
Горячие блюда. Медик констатировала: подобно жирной пище, горячая пища, употребляемая примерно за час до сна, может вызвать изжогу.
Вино. Красное вино вполне может быть полезным для сердца благодаря содержащемуся в нем антиоксиданту ресвератролу. Однако алкоголь мешает мозгу переходить к более глубоким и восстанавливающим стадиям сна. Поэтому лучше избегать его употребления в вечерние часы.
Выпечка и сладости. Диетолог советует есть калорийные лакомства в первой половине дня – тогда у организма будет время сжечь полученные калории.
«Сахар – источник энергии для организма, и если эту энергию не направить на какую-то деятельность, то она откладывается в организме в виде жира», - предупредила эксперт.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие напитки могут провоцировать неконтролируемый набор веса.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий