Диетолог Мансурова: голодание и неправильные перекусы являются ошибками худеющих людей
Диетолог Ирина Мансурова: отказываясь от еды на долгое время, худеющие люди лишь подвергают себя риску прибавить в весе еще больше.
Диетолог Мансурова рассказала в интервью об ошибках худеющих людей, мешающих им добиться цели. Одной из ключевых ошибок специалист назвала долговременные периоды без еды.
«Намеренно голодать – это ошибка, поскольку организм может быстро адаптироваться к такому чувству и начать экономить энергию», - объяснила диетолог в беседе с Life.
Мансурова отметила, что даже если строгое ограничение рациона дает результат, постоянно существовать в «голодном» режиме человек физиологически не сможет. Когда он вернется к своему обычному питанию или просто начнет больше есть, его организм не будет расходовать калории, и может произойти прибавка в весе.
«Не пропускайте приемы пищи, это все равно не ускоряет похудение», - предупредила эксперт.
Диетолог добавила, что максимум, на который можно урезать калорийность дневного рациона, – это 25 процентов. Если питание ограничивается еще больше, организм может начать страдать от дефицита белка и других питательных веществ. Такой дефицит способен негативно сказаться на иммунной системе, здоровье.
Другой ошибкой худеющих людей врач считает неправильные перекусы – слишком частые или состоящие из неподходящих продуктов. Например, перекус фруктами или сухофруктами, по словам эксперта, является неправильным – он содержит фруктозу и простые углеводы, которые быстро усваиваются организмом, повышают сахар и инсулин в крови, а также способствуют возникновению очередного приступа голода, побуждающего человека есть больше чем нужно.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как диетологи рекомендуют есть сладкое.
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Ирина Мансурова
ЗОЖ
врач-диетолог
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