Диетолог Мансурова: голодание и неправильные перекусы являются ошибками худеющих людей

«Намеренно голодать – это ошибка, поскольку организм может быстро адаптироваться к такому чувству и начать экономить энергию», - объяснила диетолог в беседе с Life.

«Не пропускайте приемы пищи, это все равно не ускоряет похудение», - предупредила эксперт.

Диетолог Мансурова рассказала в интервью об ошибках худеющих людей, мешающих им добиться цели. Одной из ключевых ошибок специалист назвала долговременные периоды без еды.Мансурова отметила, что даже если строгое ограничение рациона дает результат, постоянно существовать в «голодном» режиме человек физиологически не сможет. Когда он вернется к своему обычному питанию или просто начнет больше есть, его организм не будет расходовать калории, и может произойти прибавка в весе.Диетолог добавила, что максимум, на который можно урезать калорийность дневного рациона, – это 25 процентов. Если питание ограничивается еще больше, организм может начать страдать от дефицита белка и других питательных веществ. Такой дефицит способен негативно сказаться на иммунной системе, здоровье.Другой ошибкой худеющих людей врач считает неправильные перекусы – слишком частые или состоящие из неподходящих продуктов. Например, перекус фруктами или сухофруктами, по словам эксперта, является неправильным – он содержит фруктозу и простые углеводы, которые быстро усваиваются организмом, повышают сахар и инсулин в крови, а также способствуют возникновению очередного приступа голода, побуждающего человека есть больше чем нужно.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как диетологи рекомендуют есть сладкое

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