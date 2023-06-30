Терапевт Ильинская: частые болезни могут возникать из-за того, что употребляется много сахара

«Большое количество поедаемого сахара негативно влияет на иммунную систему, поскольку тело тратит много ресурсов на попытки очиститься от его излишков. Если иммунная система ослабевает, мы начинаем чаще болеть».

Избыточное потребление сахара может иметь место не только в тех случаях, когда употребляется много сладостей. Даже несладкие продукты, предлагаемые нам пищевой промышленностью, могут содержат в своем составе добавленный сахар. Кроме того, много сахара можно получать с напитками, включая алкоголь, – об этом в беседе с «МедикФорум» напомнила врач-терапевт Тамара Ильинская.Специалист рассказала, что указывает на злоупотребление сахаром.Употребление сахара повышает уровень глюкозы в крови, причем сразу существенно. В ответ организм вырабатывает инсулин – гормон, распределяющий глюкозу по клеткам тела. Поэтому после сладкого обостряется аппетит: благодаря инсулину глюкоза в крови быстро «утилизируется» и клетки вновь начинают требовать себе питание. Если же возникает привыкание к инсулину, клетки вовсе перестают получать глюкозу и начинают голодать.По словам врача, грибки и бактерии очень комфортно себя чувствуют и быстро размножаются в среде, где много сахара.Чем больше сахара в крови, тем чаще приходится ходить в туалет, потому что тело пытается снизить этот слишком высокий уровень глюкозы, от которой избавляется с помощью мочи.Эта проблема является прямым результатом чрезмерного мочеиспускания.Теряя много жидкости с мочой для выведения излишков сахара, организм подвергается обезвоживанию – оно способно ухудшить состояние органов зрения.Терапевт Ильинская объяснила: когда человек есть слишком много сахара, он перегружает организм, который в какой-то момент перестает правильно его усваивать. В результате тело не использует должным образом энергию, которую могло бы получать от глюкозы в крови.Медик заявила, что они тоже могут возникать из-за того, что употребляется много сахара.Терапевт Ильинская подчеркнула, что мозг работает лучше всего, когда он стабильно снабжается одинаковым количеством глюкозы. Когда употребляется слишком много сахара, это сказывается на работе мозга, вызывая перепады настроения, депрессию и тревожные расстройства.Ранее портал MedikForum.ru писал о признаках , указывающих на психические расстройства.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.