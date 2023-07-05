Врач Королева: прямой связи между поеданием вредных продуктов и раком нет

«Говорить о том, что конкретные продукты запустят онкологический процесс совершенно безосновательно».

«В основе всегда лежит несколько факторов — генетика, наследственность, образ жизни, как человек питается в целом, в каких условиях он находится, есть ли хронический стресс или аутоиммунные процессы», - перечислила специалист в беседе с «ОСН».

Хотя поедание вредных продуктов часто упоминается в связи с возможным заболеванием раком, прямой связи между этими факторами нет. Врач Королева констатировала, что злокачественные опухоли не возникают только потом, что человек ест что-то вредное:По словам медика, развитие рака в организме возникает в связи с мутациями клеток, которые перестают уничтожаться после своего жизненного цикла, начиная вместо этого активно делиться и скапливаться, образуя опухоль. Маргарита Королева отметила, что к таким клеточным мутациям приводит комплексное влияние целого ряда факторов.Врач уточнила: если в рационе человека иногда будут появляться вредные продукты, онкологических болезней это не вызовет. Однако важно, чтобы такая еда не была приоритетной. Лишний вес и избыток жировой массы могут быть следствием постоянного поедания вредной, обедненной витаминами и микроэлементами пищей. Ожирение, в свою очередь, является одним из факторов, влияющих на появление рака.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты вызывают напряжение иммунитета.

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