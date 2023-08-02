Диетолог Круглова посоветовала в жару разбавлять кофе молоком

«Одной-двух чашек кофе в день будет достаточно. Лучше пить кофе с молоком, чтобы это был менее концентрированный напиток», - сказала медик в комментарии для RT.

«Что касается пищи, в рацион следует включать овощи, фрукты в виде салата, холодных супов и не забывать про источники белковой пищи – это могут быть молочные продукты, рыба, птица. В период жары лучше отказаться от жирного мяса и колбасных изделий», - постулировала эксперт.

Диетолог Круглова отметила в интервью, что кофеин в жаркую погоду является одним из нежелательных пищевых компонентов. Летняя жара и так становится серьезным испытанием для кровеносных сосудов, подвергая их риску спазмов, способствующих колебаниям давления. Кофе и кофеин могут усугублять эту проблему, делать скачки кровяного давления более резкими и существенными.Кроме того, кофе и содержащие кофеин продукты и напитки обладают мочегонным эффектом и усиливают потерю жидкости организмом, обостряя проблему обезвоживания. Диетолог Круглова заявила, что кофе жарким летом следует пить строго в небольшом количестве и посоветовала разбавлять его молоком.Специалистка подчеркнула, что в жару важно не только пить достаточно жидкости, чтобы не допустить развития обезвоживания, но и помогать организму восполнять микроэлементы, которые он усиленно теряет с потом и мочой. Для этого нужно, помимо чистой воды, употреблять минеральную воду, напитки с электролитами, натуральные морсы и компоты, не содержащие сахара.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетолог Ирина Писарева посоветовала не сочетать гречку с молоком и назвала другие нежелательные сочетания продуктов

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