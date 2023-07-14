Терапевт Белова назвала 6 летних продуктов, которые действуют как сжигатели жира

«При употреблении грейпфрута не только надолго сохраняется чувство сытости, но и пропадает тяга к сладкому», - поделилась терапевт Белова.

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