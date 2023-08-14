Врач Гинзбург посоветовал здоровым людям пить квас умеренно и после еды

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квас

Врач-диетолог Михаил Гинзбург: люди, часто употребляющие квас, рискуют набрать лишний вес.

Диетолог Гинзбург предупредил в интервью о вредном влиянии на здоровье кваса, употребляемого в большом количестве. По словам ученого, в старину квас считался алкогольным напитком, тогда как современные версии напитка не содержат этиловый спирт – при этом их рецептура часто отличается присутствием очень значительного количества сахара. Таким образом, купленный квас становится для организма богатейшим источником простых углеводов, крайне быстро осваивающихся и серьезно повышающих уровень сахара в крови. Пристрастие к такому квасу грозит развитием гипергликемии, ожирения и связанного с ним диабета.

Врач Гинзбург посоветовал здоровым людям выпивать не больше стакана кваса за день.

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«Даже здоровым людям стоит пить его в ограниченных количествах. Я бы рекомендовал употреблять только один стакан кваса в день, причем после еды», - сказал он в беседе с радио Sputnik.

Кроме того, добавил Гинзбург, из-а содержания органических кислот прием кваса может вызывать раздражение слизистой желудка, а также обострение симптомов, свойственных гастриту и язвенной болезни.

Диетолог Гинзбург посоветовал людям с диабетом отказаться от кваса


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Михаил Гинзбург
Михаил Гинзбург
ЗОЖ
директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук
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Теги : вред кваса, советы врачей, Михаил Гинзбург
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Врач Гинзбург посоветовал здоровым людям пить квас умеренно и после еды