Врач Чухачева: интервальное голодание и разгрузочные дни неэффективны для похудения
Врач Ольга Чухачева: слишком серьезные ограничения в рационе могут навредить организму.
Врач Чухачева констатировала, что поддерживать здоровый вес важно с помощью сбалансированного питания и физических нагрузок, а не путем отказа от пищи. Специалист высказалась о том, что интервальное голодание и разгрузочные дни являются неэффективными методами похудения. По словам Ольги Чухачевой, научных доказательств их эффективности просто нет.
«Данные текущих исследований говорят о том, что интервальное голодание, в том числе в вариации разгрузочных дней, не обладают большей эффективностью в снижении массы тела по сравнению с гипокалорийным сбалансированным питанием (когда мы едим регулярно и полноценно, но расход энергии превышает ее потребление)», - поделилась врач с «Газетой.Ru».
Специалистка обратила внимание на то, что ни разгрузочные дни, ни голодание не очищают организм от шлаков. Более того, сам термин «шлаки» не является медицинским. Медик подчеркнула: для того, чтобы из организма выводилось все ненужное, в нем функционируют почки, печень, легкие и кишечник, придумать что-то вне их работы уже невозможно.
Врач предупредила, что резкое ограничение калорийности питания может привести к потере веса, но постоянно придерживаться такого рациона организм не в состоянии, поэтому как только рацион нормализуется, вес вернется снова. Вдобавок после разгрузочных дней человек становится склонен к бесконтрольному перееданию.
Чухачева добавила, что люди, прибегающие к голоданию, рискуют пострадать от дефицита витаминов, макро- и микроэлементов, включая железо, кальций и витамины группы B. Также это может негативно сказаться на гормональном балансе, поспособствовать развитию анемии, спровоцировать проблемы с утомляемостью, головокружением, бессонницей, головными болями запорами.
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Ольга Чухачева
ЗОЖ
врач-эндокринолог, диетолог
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