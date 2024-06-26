Врач Чухачева: интервальное голодание и разгрузочные дни неэффективны для похудения

«Данные текущих исследований говорят о том, что интервальное голодание, в том числе в вариации разгрузочных дней, не обладают большей эффективностью в снижении массы тела по сравнению с гипокалорийным сбалансированным питанием (когда мы едим регулярно и полноценно, но расход энергии превышает ее потребление)», - поделилась врач с « Газетой.Ru ».

Врач Чухачева констатировала, что поддерживать здоровый вес важно с помощью сбалансированного питания и физических нагрузок, а не путем отказа от пищи. Специалист высказалась о том, что интервальное голодание и разгрузочные дни являются неэффективными методами похудения. По словам Ольги Чухачевой, научных доказательств их эффективности просто нет.Специалистка обратила внимание на то, что ни разгрузочные дни, ни голодание не очищают организм от шлаков. Более того, сам термин «шлаки» не является медицинским. Медик подчеркнула: для того, чтобы из организма выводилось все ненужное, в нем функционируют почки, печень, легкие и кишечник, придумать что-то вне их работы уже невозможно.Врач предупредила, что резкое ограничение калорийности питания может привести к потере веса, но постоянно придерживаться такого рациона организм не в состоянии, поэтому как только рацион нормализуется, вес вернется снова. Вдобавок после разгрузочных дней человек становится склонен к бесконтрольному перееданию.Чухачева добавила, что люди, прибегающие к голоданию, рискуют пострадать от дефицита витаминов, макро- и микроэлементов, включая железо, кальций и витамины группы B. Также это может негативно сказаться на гормональном балансе, поспособствовать развитию анемии, спровоцировать проблемы с утомляемостью, головокружением, бессонницей, головными болями запорами.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетолог Альбина Комиссарова рассказала, как употребление пива может повлиять на вес и фигуру

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