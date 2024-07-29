Врач Соломатина рассказала, от каких продуктов и напитков стоит отказаться пожилым

«Если человек уже в зрелом возрасте задумывается об изменении своего рациона, стоит исключить алкоголь и сладкие газировки, соки и компоты с большим содержанием сахара», - поделилась Соломатина с «Вечерней Москвой».

«Рекомендую отказаться от беляшей, пончиков и подобных продуктов», - сказала в связи с этим диетолог.

«Излишек сахара начинает вызывать воспаление, приводит к деформации коллагена. Его количество нужно контролировать не только в сладостях, но и во фруктах и в ягодах», - обратила внимание врач.

Врач Соломатина напомнила, что организм пожилых людей не имеет того запаса прочности, которым он обладает в молодости. Это относится и к пищеварению – многие блюда и напитки, которые хорошо переносились когда-то, в пожилом возрасте уже не усваиваются так же легко или даже становятся причиной проблем со здоровьем. В частности, медик посоветовала отказаться от напитков, богатых простыми углеводами, которые изнуряют поджелудочную железу, провоцируют развитие инсулинорезистентности и ожирения.Также врач рассказала, что пожилым стоит отказаться от жирных блюд, включая наваристые бульоны, жареную еду. Особенно опасными для здоровья в пожилые годы жизни специалист считает трансжиры, образуемые в том числе при агрессивной термической обработке (например, во время жарки).Помимо этого Соломатина порекомендовала пожилым не покупать и не есть продукты с маргарином, кулинарными жирами, пальмовым маслом (их часто содержат дешевое печенье и другая выпечка, конфеты, десертные изделия). По словам эксперта, подобная разновидность жиров способствует клеточным повреждениям и воспалению.Также, согласно рекомендациям диетолога, пожилым людям необходимо контролировать количество соли и белка в своем рационе. К тому же имеет значение то, насколько качественный и легко усваиваемый белок употребляется в пищу. Лучше получать его из рыбы, курицы, молочных продуктов, подсказала эксперт.Говоря о сахаре, Соломатина пояснила: в питании пожилых он должен сокращаться по максимуму.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему взрослым людям полезно съедать ежедневно по 50 граммов темного шоколада.

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