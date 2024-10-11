Врачи Малышева и Гандельман: прием льняного масла – хороший способ избежать инфаркта

«Омега-3 не дает склеиваться тромбоцитам, борется с тромбами, инфарктами и инсультами. Достаточно употреблять одну чайную ложку льняного масла в день – она содержит две суточные нормы омега-3», - дополнила доктор Малышева.

Доктор медицинских наук Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман рассказали на съемках программы «Жить здорово!» о доступном средстве, улучшающем защиту от развития сердечно-сосудистых катастроф. Врачи посоветовали для этого употреблять льняное масло, отметив попутно, что его прием – это хороший простой способ избежать опасной закупорки сосуда, инфаркта или инсульта. Такое масло, по их словам, содержит большое количество омега-3, полиненасыщенных жирных кислот, обладающих выраженным противовоспалительным эффектом.Кардиолог Гандельман уточнил что благодаря действию этих жирных кислот снижается выработка вещества, образующего тромбы, – в результате кровь становится менее подверженной сгущению, улучшает свою текучесть и спокойнее протекает через сосуды.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, может ли пиво улучшать состояние кишечной микрофлоры – мнением об этом поделилась врач-диетолог, эндокринолог Алена Барредо.

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