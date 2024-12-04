Препятствует старению и слабоумию: врач объяснила пользу ежедневного приема брокколи
Ежедневный прием брокколи обеспечивает профилактику раннего старения и старческого слабоумия, заявила врач Инна Мисникова.
Эндокринолог Мисникова посоветовала россиянам включать в свой ежедневный рацион порцию брокколи. Медик отметила, что в этом овоще сконцентрировано множество полезных для укрепления здоровья веществ.
«Секрет его полезных свойств кроется в антиоксидантах и противовоспалительных соединениях, которые укрепляют здоровье и защищают организм от различных заболеваний», - объяснила Мисникова в своем Telegram-канале.
Какие вещества брокколи особенно эффективно укрепляют здоровье и противостоят развитию опасных заболеваний:
- Сульфорафан — уменьшает воспаление, стимулирует активность иммунных клеток, улучшает защиту организма от развития рака.
- Индол-3-карбинол — снижает риск нескольких видов рака, а также ослабляет подверженность организма ожирению, диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям, нейродегенеративны заболеваниям, остеопорозу.
- Кверцетин — будучи мощным антиоксидантом, замедляет процессы старения и препятствует развитию старческого слабоумия.
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Инна Мисникова
ЗОЖ
врач-эндокринолог
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