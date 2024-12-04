Препятствует старению и слабоумию: врач объяснила пользу ежедневного приема брокколи

«Секрет его полезных свойств кроется в антиоксидантах и противовоспалительных соединениях, которые укрепляют здоровье и защищают организм от различных заболеваний», - объяснила Мисникова в своем Telegram-канале.

Сульфорафан — уменьшает воспаление, стимулирует активность иммунных клеток, улучшает защиту организма от развития рака.

Индол-3-карбинол — снижает риск нескольких видов рака, а также ослабляет подверженность организма ожирению, диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям, нейродегенеративны заболеваниям, остеопорозу.

Кверцетин — будучи мощным антиоксидантом, замедляет процессы старения и препятствует развитию старческого слабоумия.

Эндокринолог Мисникова посоветовала россиянам включать в свой ежедневный рацион порцию брокколи. Медик отметила, что в этом овоще сконцентрировано множество полезных для укрепления здоровья веществ.Какие вещества брокколи особенно эффективно укрепляют здоровье и противостоят развитию опасных заболеваний:До этого врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова заявила , то брокколи превосходит любой другой овощ по содержанию витамина С – одного из ключевых помощников иммунной системы организма. Вдобавок в этом овоще много кальция и магния, необходимых для полноценной деятельности сердечно-сосудистой системы, а также каротиноидов – веществ, способных уничтожать свободные радикалы, повреждающие целостность клеток и вызывающие развитие ассоциированных с воспалением заболеваний.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, полезно или вредно есть плавленый сыр , мнением об этом поделилась врач Елена Соломатина.

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