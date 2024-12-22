Врач Филева: взрослым людям для укрепления иммунитета можно есть цитрусовые ежедневно

«Особенность цитрусовых заключается в высоком содержании витамина C, который способствует укреплению иммунитета, снижению риска возникновения серьезных простуд, а также помогает бороться с усталостью», - поделилась Филева в беседе с « Газетой.Ru ».

Врач Филева сообщила, что включение цитрусов в повседневный рацион питания является эффективным способом укрепления иммунитета. Медик отметила, что при отсутствии противопоказаний взрослым людям для укрепления иммунитета можно есть их ежедневно.Врач обратила внимание, что эти растительные продукты улучшают защиту клеток от свободных радикалов, способствуют продлению молодости организма. Вдобавок цитрусовые фрукты богаты эфирными маслами, которые положительно воздействуют на нервную систему и помогают противостоять стрессу.По словам Филевой, для получения максимальной пользы взрослым людям нужно съедать один или два средних плода цитрусовых, либо до 300–400 граммов в салате или смузи. Порция для детей ограничивается до 100–200 граммов в зависимости от возраста.Людям, страдающим диабетом, медик порекомендовала употреблять в пищу не сладкие фрукты, например, лайм или лимон.До этого врач-диетолог Наталья Денисова рассказала в интервью, что людям, у которых имеются болезни сердца и диабет, может принести много пользы употребление грейпфрутов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что доктор медицинских наук Алексей Березников предупредил: избыток съеденных мандаринов перегружает организм фруктозой

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.