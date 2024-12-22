Врач Филева: взрослым людям для укрепления иммунитета можно есть цитрусовые ежедневно
Врач Александра Филева поделилась рекомендациями по употреблению цитрусовых плодов.
Врач Филева сообщила, что включение цитрусов в повседневный рацион питания является эффективным способом укрепления иммунитета. Медик отметила, что при отсутствии противопоказаний взрослым людям для укрепления иммунитета можно есть их ежедневно.
«Особенность цитрусовых заключается в высоком содержании витамина C, который способствует укреплению иммунитета, снижению риска возникновения серьезных простуд, а также помогает бороться с усталостью», - поделилась Филева в беседе с «Газетой.Ru».
Врач обратила внимание, что эти растительные продукты улучшают защиту клеток от свободных радикалов, способствуют продлению молодости организма. Вдобавок цитрусовые фрукты богаты эфирными маслами, которые положительно воздействуют на нервную систему и помогают противостоять стрессу.
По словам Филевой, для получения максимальной пользы взрослым людям нужно съедать один или два средних плода цитрусовых, либо до 300–400 граммов в салате или смузи. Порция для детей ограничивается до 100–200 граммов в зависимости от возраста.
Людям, страдающим диабетом, медик порекомендовала употреблять в пищу не сладкие фрукты, например, лайм или лимон.
До этого врач-диетолог Наталья Денисова рассказала в интервью, что людям, у которых имеются болезни сердца и диабет, может принести много пользы употребление грейпфрутов.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что доктор медицинских наук Алексей Березников предупредил: избыток съеденных мандаринов перегружает организм фруктозой.
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Александра Филёва
ЗОЖ
врач-эксперт лаборатории «Гемотест»
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