Врач Филева: взрослым людям для укрепления иммунитета можно есть цитрусовые ежедневно

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польза цитрусовых

Врач Александра Филева поделилась рекомендациями по употреблению цитрусовых плодов.

Врач Филева сообщила, что включение цитрусов в повседневный рацион питания является эффективным способом укрепления иммунитета. Медик отметила, что при отсутствии противопоказаний взрослым людям для укрепления иммунитета можно есть их ежедневно.

«Особенность цитрусовых заключается в высоком содержании витамина C, который способствует укреплению иммунитета, снижению риска возникновения серьезных простуд, а также помогает бороться с усталостью», - поделилась Филева в беседе с «Газетой.Ru».

Врач обратила внимание, что эти растительные продукты улучшают защиту клеток от свободных радикалов, способствуют продлению молодости организма. Вдобавок цитрусовые фрукты богаты эфирными маслами, которые положительно воздействуют на нервную систему и помогают противостоять стрессу.

По словам Филевой, для получения максимальной пользы взрослым людям нужно съедать один или два средних плода цитрусовых, либо до 300–400 граммов в салате или смузи. Порция для детей ограничивается до 100–200 граммов в зависимости от возраста.

Людям, страдающим диабетом, медик порекомендовала употреблять в пищу не сладкие фрукты, например, лайм или лимон.

До этого врач-диетолог Наталья Денисова рассказала в интервью, что людям, у которых имеются болезни сердца и диабет, может принести много пользы употребление грейпфрутов.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что доктор медицинских наук Алексей Березников предупредил: избыток съеденных мандаринов перегружает организм фруктозой.

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Александра Филёва
Александра Филёва
ЗОЖ
врач-эксперт лаборатории «Гемотест»
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