Включили яйца, исключили белый хлеб: эксперты из FDA обновили список здоровых продуктов
Американским Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) был пересмотрен перечень здоровой пищи.
СМИ сообщили, что эксперты из FDA обновили список здоровых продуктов впервые за более чем 30 лет. Из него были исключены некоторые продукты – белый хлеб, подслащенные йогурты, хлопья. В свою очередь, яйца были в этот список включены.
Следующие продукты, по версии FDA, можно с уверенностью считать здоровыми и полезными, если употребляются в рекомендуемых количествах:
- Орехи и семена;
- Оливковое масло;
- Жирная рыба;
- Яйца.
В отчете организации, представленном на ее сайте, говорится, что свыше 80% жителей США не употребляют достаточного количества натуральных продуктов и злоупотребляют переработанными продуктами и фастфудом, с которыми получают слишком много слишком много насыщенных жиров, натрия, добавленного сахара. Такая модель питания тесно связана с подверженностью людей ожирению и хроническим заболеваниям. Чтобы простимулировать интерес к здоровой пище, ведомство намерено ввести особую маркировку продуктов из этой категории.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил о способности предотвращать рак продуктов, снимающих воспаление. В их числе специалист назвал простые и доступные продукты, которые можно купить практически в любом супермаркете.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий