Врач Соломатина назвала самое полезное масло для пожилых людей

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оливковое масло

Врач-диетолог Соломатина рекомендует пожилым людям употреблять ложку оливкового масла в день.

Врач Елена Соломатина назвала самым полезным маслом для пожилых людей оливковое, отметив его положительное влияние на состояние их сердечно-сосудистой системы.

«Продукт незаменим для людей старшего возраста из-за содержания в нем полиненасыщенных кислот. В частности, кислоты омега-9 улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Были проведены эксперименты, в ходе которых у тех, кто употреблял по столовой ложке оливкового масла, состояние сердца улучшилось через две недели», - рассказала медик Москве 24.

Соломатина обратила внимание, что у пожилых людей в связи с возрастным ухудшением работы организма прежде всего начинают страдать кровеносные сосуды – нарушения кровообращения возникают даже у относительно здоровых. Поэтому при старении крайне важно заботиться о состоянии сердечно-сосудистой системы, профилактировать ее деградацию. Учитывая это, посоветовала пожилым людям употреблять по ложке оливкового масла extra vergin в день.

До этого врач-диетолог Василиса Пономарева сообщила, что привычка ежедневно употреблять ложку оливкового масла может давать ряд позитивных эффектов, помогающих укреплять здоровье. В частности, это правильно стимулирует работу пищеварения и защищает печень от воспалительных процессов.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Регина Ахуньянова посоветовала при выборе оливкового масла учитывать три важных параметра, говорящие о его качестве.

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Елена Соломатина
Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
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Теги : польза оливкового масла, пожилые люди, Елена Соломатина
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