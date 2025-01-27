Диетолог Мухина: компот из сухофруктов дает организму пожилых важные витамины

«Калий из сухофруктов улучшает работу сердца. Магний – это очень мощный миорелаксан. Он снижает давление и обладает еще легким седативным эффектом», - поделилась доктор Мухина.

Диетолог Мухина указала на пользу компота из сухофруктов для здоровья пожилых людей, пояснив, что напиток дает их организму важные витаминыУпотребление такого напитка укрепляет им иммунитет, об этом медик сообщила « Москве 24 ». Мухина добавила, что компот из сухофруктов также положительно влияет на сердце и зрение в пожилом возрасте.Доктор медицинских наук обратила внимание, что напиток является богатым источником витаминов: например, содержит необходимый для выработки серотонина витамин B6 и витамин C, необходимый пожилым людям для укрепления иммунитета, а также витамин A.Полезен такой компот и тем, что оказывает положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему.Врач-диетолог уточнила, что пожилым людям можно выпивать по одному-два стакана напитка ежедневно. Что важно, употреблять его нужно без добавления сахара.До этого диетолог Полина Журавлева назвала наиболее полезные зимой напитки, помогающие поддерживать в организме необходимый уровень влаги. В частности, специалист посоветовала пить узвар.Ранее портал MedikForum.ru писал, что врач Мясников развеял популярный миф о пользе обезжиренного молока для профилактики инфарктов.

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