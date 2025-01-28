Гастроэнтеролог Белева предложила способ есть сладкое без риска растолстеть

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пирожное

Врач-гастрэнтеролог Эльвира Белева предложила употреблять сладкое в сочетании с овощами.

Гастроэнтеролог Белева предложила россиянам способ есть сладкое без риска растолстеть. Она отметила, что главное правило, которого нужно придерживаться, – сочетать лакомства с овощами. Белева напомнила, что сласти способствуют резким колебаниям уровня сахара в крови, из-за которых выделяется много инсулина, активизируются процессы жироотложения и повышается аппетит, толкающий людей к перееданию. Все это ведет к появлению лишних килограммов, но овощи, употребляемые со сладкими продуктами, меняют дело.

«Когда вы едите сладости с овощами, содержащиеся в них пищевые волокна замедляют поглощение сахара, снижая общую гликемическую нагрузку блюда. Это способствует более стабильному уровню сахара в крови и уменьшает вероятность резких выбросов инсулина и последующего чувства голода», - рассказала медик.

Белева обратила внимание, что овощи дают организму витамины, минералы и вещества- антиоксиданты, которые эффективно поддерживают работу иммунной системы, что важно для хорошего метаболизма. Вдобавок пищевые волокна и клетчатка в овощах обеспечивают продолжительное чувство насыщения, что помогает контролировать общее потребление калорий. Врач заявила, что некоторые исследования показывают: рацион с высоким содержанием пищевых волокон улучшает функционирование кишечника и содействует активизации обмена веществ, благодаря чему можно избежать набора веса.

Специалист подчеркнула, что для сохранения фигуры не следует есть сладкое отдельно и тем более на пустой желудок. Изолированное употребление сластей способствует получению в основном пустых калорий, от которых и растет вес.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетолог Елена Соломатина рассказала, какие нарушения в организме могут провоцировать постоянное желание есть.

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Эльвира Белева
Эльвира Белева
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог, диетолог
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Теги : тяга к сладкому, советы диетологов, Эльвира Белева
Гастроэнтеролог Белева предложила способ есть сладкое без риска растолстеть
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