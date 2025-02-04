Россиян предупредили о популярных продуктах, вызывающих подагру

«Для здоровья суставов опасны продукты с повышенным содержанием сахара, в том числе сладкие газированные напитки, поэтому важно минимизировать их количество в рационе или вовсе отказаться от их употребления», - посоветовала диетолог.

Диетолог Дианова предупредила россиян о популярных продуктах, вызывающих подагру. В разговоре с «Лентой.ру» медик отметила, что 50-70 лет назад данное заболевание было редкостью, но сегодня проявляется все чаще – причина этому повальный перебор в питании людей мясных продуктов, особенно тех, что готовятся путем глубокой промышленной переработки.Подагра является суставным заболеванием, считается разновидностью артрита: она развивается, когда вокруг суставов концентрируются мелкие кристаллы мочевой кислоты, которые раздражают их, вызывают воспаление. Как результат, в местах суставов возникают отеки, припухлости, краснота, повышение температуры, сильная боль.Нурия Дианова подчеркнула: чтобы сохранить суставы здоровыми, нужно сокращать потребление мясных и рыбных консервов, копченостей, колбас, алкоголя. По словам врача, данные продукты насыщены пуринами – веществами, способствующими образованию мочевой кислоты, повышение которой ведет к приступам подагры.Также, добавила диетолог, нужно контролировать употребление субпродуктов – они содержатся большое количество насыщенных жиров, избыток которых помогат возникать воспалению.Помимо того, привести к подагре может увлеченность чаем и кофе, прежде всего крепкими.Еще один враг суставов – добавленный сахар, употребляемый в высоких дозах.До этого терапевт Ирина Андреева сообщила , что для профилактики подагры важно контролировать свое употребление сладких фруктов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что терапевт Людмила Лапа объяснила , почему риску подагры в значительной мере подвергаются мужчины.

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