Кардиолог назвал 4 добавки, которые могут вызвать «потенциально смертельную» аритмию

"Симптомы аритмии включают учащенное сердцебиение, головокружение, обмороки и одышку, но эти признаки не всегда указывают на аномалии в сердце. Наибольшему риску заболевания подвержены, как правило, люди в возрасте 60 лет и старше из-за износа сердца".

Кола орех

Гуарана

"Добавка может быть небезопасной при употреблении в больших количествах, так как она также стимулирует нервную систему и сердце. Гуарана также содержит теофиллин и теобромин, химические вещества, подобные кофеину".

Креатин

Эфедра