Кардиолог назвал 4 добавки, которые могут вызвать «потенциально смертельную» аритмию
Сердечная аритмия — это нарушение сердечного ритма, возникающее при нарушении электрических сигналов. Это может привести к тому, что орган будет биться слишком медленно, слишком быстро или нерегулярно. Хотя аномалия может быть безвредной, тяжелые случаи могут привести к смерти. Согласно неофициальным сообщениям, в развитии этого состояния участвуют четыре добавки.
Кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум рассказал об опасности этих четырех добавок.
"Симптомы аритмии включают учащенное сердцебиение, головокружение, обмороки и одышку, но эти признаки не всегда указывают на аномалии в сердце. Наибольшему риску заболевания подвержены, как правило, люди в возрасте 60 лет и старше из-за износа сердца".
Кола орех
Орех колы — это семена растения колы, содержащие кофеин. Кофеин работает, стимулируя центральную нервную систему, сердце и мышцы, что полезно для борьбы с усталостью и депрессией. Обычно орехи колы используются для лечения диареи, потери веса, мигрени и головных болей.
Гуарана
Гуарана, произрастающая на Амазонке, также содержит большое количество кофеина и иногда используется в энергетических напитках.
"Добавка может быть небезопасной при употреблении в больших количествах, так как она также стимулирует нервную систему и сердце. Гуарана также содержит теофиллин и теобромин, химические вещества, подобные кофеину".
Креатин
Это питательное вещество обычно принимают в качестве добавки для улучшения физической работоспособности и мышечной массы. Это связано с тем, что он непосредственно участвует в производстве энергии для мышц и поэтому используется в большинстве спортивных добавок.
Эфедра
Добавка не только связана с повышенным риском сердечной аритмии, но также известно, что она вызывает судороги, инсульт и внезапную смерть.
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