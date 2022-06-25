Врач назвала травяную добавку, которая помогает снизить уровень сахара в крови

"Проводя свои испытания на крысах, ученые обнаружили, что гинкго билоба оказывает значительное влияние на секрецию инсулина и создает восстановительный эффект, аналогичный тому, который наблюдается у здоровых крыс без диабета. Экстракт гинго также обладают антиоксидантной активностью», - говорит эндокринолог Антонина Гуреева в интервью МедикФорум.

Что еще поможет от диабета?

"Похудение связано с улучшением здоровья человека. Если вы хотите избавиться от действительно сложных осложнений ожирения, то вам необходимо 15-20-процентное снижение веса", - советует Гуреева.