Врач назвала травяную добавку, которая помогает снизить уровень сахара в крови
Из двух типов диабета чаще встречается второй тип, на который приходится 90 процентов случаев. Состояние возникает, когда организм не вырабатывает достаточно инсулина или клетки организма не реагируют на инсулин. Как и в случае с первым типом, второй тип требует значительного контроля, чтобы поддерживать уровень сахара в крови в пределах здорового диапазона. Добавки могут быть одним из потенциальных методов.
Популярная пищевая добавка, гинкго двулопастная, может принести некоторую терапевтическую пользу, помогая справиться с диабетом второго типа.
"Проводя свои испытания на крысах, ученые обнаружили, что гинкго билоба оказывает значительное влияние на секрецию инсулина и создает восстановительный эффект, аналогичный тому, который наблюдается у здоровых крыс без диабета. Экстракт гинго также обладают антиоксидантной активностью», - говорит эндокринолог Антонина Гуреева в интервью МедикФорум.
Диабет 2 типа: уникальная добавка, помогающая снизить уровень сахара в крови и резистентность к инсулину
Хотя результаты исследования были многообещающими, важно помнить ключевую оговорку. Исследование проводилось на крысах, и гинкго билоба может по-разному реагировать на людей. Тем не менее, он открывает новые горизонты в изучении влияния пищевых добавок на организм.
Что еще поможет от диабета?
Потеря веса или переход к здоровому весу имеет важное значение для общего состояния здоровья.
"Похудение связано с улучшением здоровья человека. Если вы хотите избавиться от действительно сложных осложнений ожирения, то вам необходимо 15-20-процентное снижение веса", - советует Гуреева.
Перед употреблением добавок обязательна консультация врача.
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