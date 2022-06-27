Диабет: врач Гуреева перечислила симптомы, которые говорят о диабетическом заболевании почек

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Диабет: врач Гуреева перечислила симптомы, которые говорят о диабетическом заболевании почек

Как и при всех болезнях и состояниях, чем раньше вы заметите некоторые признаки и примете соответствующие меры, тем больше у вас шансов на выздоровление. И когда дело доходит до диабета, люди должны остерегаться различных осложнений.

Одним из таких осложнений является диабетическая нефропатия. Согласно информации для пациентов, это происходит, когда фильтры почек, называемые клубочками, повреждаются. 

«Из-за этого почки «выпускают» ненормальное количество белка из крови в мочу», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для Медикфорум.

Это может быть опасно для организма, приводя к почечной недостаточности, если его не лечить.

«По мере ухудшения состояния рубцовая ткань (гломерулосклероз) постепенно заменяет здоровую ткань почек. В результате почки все меньше и меньше способны выполнять свою работу по фильтрации крови. Этот постепенный «отказ» почек может постепенно прогрессировать до так называемой терминальной стадии почечной недостаточности», - объясняет врач.


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У вас «маловероятно» проявятся симптомы диабетической нефропатии на ранней стадии, но симптомы становятся более распространенными по мере того, как заболевание становится более тяжелым.

"Один сигнал, которого следует опасаться, — это отечность вокруг глаз, так как это может означать, что болезнь прогрессирует".

Другими симптомами тяжелой диабетической нефропатии являются:
  • Трудно ясно мыслить
  • Плохой аппетит
  • Потеря веса
  • Сухая, зудящая кожа
  • Мышечные спазмы
  • Задержка жидкости, вызывающая отек стоп и лодыжек.
  • Отечность вокруг глаз
  • Потребность в мочеиспускании чаще, чем обычно
  • Бледность из-за анемии
  • Чувство тошноты 
Поскольку функция почек ухудшается, могут развиться различные другие проблемы, например, анемия и дисбаланс кальция, фосфатов и других химических веществ в кровотоке».

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