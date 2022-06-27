Диабет: врач Гуреева перечислила симптомы, которые говорят о диабетическом заболевании почек
Как и при всех болезнях и состояниях, чем раньше вы заметите некоторые признаки и примете соответствующие меры, тем больше у вас шансов на выздоровление. И когда дело доходит до диабета, люди должны остерегаться различных осложнений.
Одним из таких осложнений является диабетическая нефропатия. Согласно информации для пациентов, это происходит, когда фильтры почек, называемые клубочками, повреждаются.
«Из-за этого почки «выпускают» ненормальное количество белка из крови в мочу», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для Медикфорум.
Это может быть опасно для организма, приводя к почечной недостаточности, если его не лечить.
«По мере ухудшения состояния рубцовая ткань (гломерулосклероз) постепенно заменяет здоровую ткань почек. В результате почки все меньше и меньше способны выполнять свою работу по фильтрации крови. Этот постепенный «отказ» почек может постепенно прогрессировать до так называемой терминальной стадии почечной недостаточности», - объясняет врач.
У вас «маловероятно» проявятся симптомы диабетической нефропатии на ранней стадии, но симптомы становятся более распространенными по мере того, как заболевание становится более тяжелым.
"Один сигнал, которого следует опасаться, — это отечность вокруг глаз, так как это может означать, что болезнь прогрессирует".
Другими симптомами тяжелой диабетической нефропатии являются:
- Трудно ясно мыслить
- Плохой аппетит
- Потеря веса
- Сухая, зудящая кожа
- Мышечные спазмы
- Задержка жидкости, вызывающая отек стоп и лодыжек.
- Отечность вокруг глаз
- Потребность в мочеиспускании чаще, чем обычно
- Бледность из-за анемии
- Чувство тошноты
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