Диабет: врач Гуреева перечислила симптомы, которые говорят о диабетическом заболевании почек

«Из-за этого почки «выпускают» ненормальное количество белка из крови в мочу», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для Медикфорум.

«По мере ухудшения состояния рубцовая ткань (гломерулосклероз) постепенно заменяет здоровую ткань почек. В результате почки все меньше и меньше способны выполнять свою работу по фильтрации крови. Этот постепенный «отказ» почек может постепенно прогрессировать до так называемой терминальной стадии почечной недостаточности», - объясняет врач.

"Один сигнал, которого следует опасаться, — это отечность вокруг глаз, так как это может означать, что болезнь прогрессирует".

Трудно ясно мыслить

Плохой аппетит

Потеря веса

Сухая, зудящая кожа

Мышечные спазмы

Задержка жидкости, вызывающая отек стоп и лодыжек.

Отечность вокруг глаз

Потребность в мочеиспускании чаще, чем обычно

Бледность из-за анемии

Чувство тошноты