Пожилые люди должны сократить потребление красного мяса — вызывает закупорку артерий
Риск большинства заболеваний увеличивается с возрастом. Это верно для инсультов, которые чаще случаются после 55 лет. Отчасти это связано с тем, что наши артерии естественным образом становятся более узкими и твердыми, а также забиваются жировыми веществами.
Инсульт — это неотложная медицинская помощь, которая возникает, когда прекращается кровоснабжение части мозга. В случае ишемического инсульта это происходит из-за тромба. При геморрагическом инсульте лопается ослабленный кровеносный сосуд головного мозга.
Как и при многих других заболеваниях, то, что вы едите, может повлиять на вероятность инсульта.
Врач рассказал о некоторых продуктах, которых следует избегать. В частности, посоветовал не есть красное мясо, особенно пожилым.
«Употребление стейков, сосисок и другого красного мяса с высоким содержанием насыщенных жиров увеличивает риск инсульта. У пожилого человека, который ест красное мясо, больше шансов получить ишемический инсульт, потому что насыщенные жиры вызывают закупорку кровеносных сосудов, снабжающих кровью мозг. Эти сгустки крови обычно образуются в областях, где артерии были сужены или заблокированы жировыми отложениями, известными как бляшки. Чтобы предотвратить это, вы должны есть меньше красного мяса и больше жирной рыбы и нежирного мяса», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Птица, большая часть рыбы и альтернативы постному мясу, такие как тофу, фасоль и бобовые, являются самым здоровым источником белка, помогающим снизить риск.
Исследование показало, что у людей, которые съедали наибольшее количество курицы или индейки каждый день, риск инсульта был на 13 процентов ниже по сравнению с теми, кто ел одну порцию красного мяса.
Другие факторы, повышающие риск инсульта, включают:
- Избыточный вес
- Курение
- Употребление слишком большого количества алкоголя
- Употребление нездоровой пищи
- Семейная история инсульта
- Высокое кровяное давление
- Диабет
- Мерцательная аритмия
- Высокое содержание холестерина
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