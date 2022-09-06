Пожилые люди должны сократить потребление красного мяса — вызывает закупорку артерий

«Употребление стейков, сосисок и другого красного мяса с высоким содержанием насыщенных жиров увеличивает риск инсульта. У пожилого человека, который ест красное мясо, больше шансов получить ишемический инсульт, потому что насыщенные жиры вызывают закупорку кровеносных сосудов, снабжающих кровью мозг. Эти сгустки крови обычно образуются в областях, где артерии были сужены или заблокированы жировыми отложениями, известными как бляшки. Чтобы предотвратить это, вы должны есть меньше красного мяса и больше жирной рыбы и нежирного мяса», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Избыточный вес

Курение

Употребление слишком большого количества алкоголя

Употребление нездоровой пищи

Семейная история инсульта

Высокое кровяное давление

Диабет

Мерцательная аритмия

Высокое содержание холестерина