Пожилые люди должны сократить потребление красного мяса — вызывает закупорку артерий

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Пожилые люди должны сократить потребление красного мяса — вызывает закупорку артерий


Риск большинства заболеваний увеличивается с возрастом. Это верно для инсультов, которые чаще случаются после 55 лет. Отчасти это связано с тем, что наши артерии естественным образом становятся более узкими и твердыми, а также забиваются жировыми веществами.

Инсульт — это неотложная медицинская помощь, которая возникает, когда прекращается кровоснабжение части мозга. В случае ишемического инсульта это происходит из-за тромба. При геморрагическом инсульте лопается ослабленный кровеносный сосуд головного мозга.

Как и при многих других заболеваниях, то, что вы едите, может повлиять на вероятность инсульта.

Врач рассказал о некоторых продуктах, которых следует избегать. В частности, посоветовал не есть красное мясо, особенно пожилым.


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«Употребление стейков, сосисок и другого красного мяса с высоким содержанием насыщенных жиров увеличивает риск инсульта. У пожилого человека, который ест красное мясо, больше шансов получить ишемический инсульт, потому что насыщенные жиры вызывают закупорку кровеносных сосудов, снабжающих кровью мозг. Эти сгустки крови обычно образуются в областях, где артерии были сужены или заблокированы жировыми отложениями, известными как бляшки. Чтобы предотвратить это, вы должны есть меньше красного мяса и больше жирной рыбы и нежирного мяса», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.


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Птица, большая часть рыбы и альтернативы постному мясу, такие как тофу, фасоль и бобовые, являются самым здоровым источником белка, помогающим снизить риск.


Исследование показало, что у людей, которые съедали наибольшее количество курицы или индейки каждый день, риск инсульта был на 13 процентов ниже по сравнению с теми, кто ел одну порцию красного мяса.

Другие факторы, повышающие риск инсульта, включают:
  • Избыточный вес
  • Курение
  • Употребление слишком большого количества алкоголя
  • Употребление нездоровой пищи
  • Семейная история инсульта
  • Высокое кровяное давление
  • Диабет
  • Мерцательная аритмия
  • Высокое содержание холестерина


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