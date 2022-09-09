Онкология: эти 3 симптома указывают на рак печени

"Гормональные изменения в организме могут привести к тому, что стул станет объемистым, бледным и жирным. Одним из наиболее очевидных симптомов рака печени является потеря веса, которая также является симптомом некоторых других видов рака. Симптомы будут варьироваться в зависимости от точного местоположения рака, и некоторые симптомы, такие как желтуха, могут вызывать свои собственные признаки, такие как зуд", - говорит гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

"Если рак блокирует выделение желчи и панкреатического сока в кишечник, человек может быть не в состоянии переваривать жирную пищу. Непереваренный жир также может сделать стул необычайно бледным. Он также может быть объемным, жирным и плавать в унитазе".