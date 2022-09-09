Онкология: эти 3 симптома указывают на рак печени
Рак печени дает небольшие шансы на выживание, но его предупреждающие признаки трудно определить. По данным различных органов здравоохранения, изменение цвета стула может указывать на заболевание. Вот что нужно искать.
Рак печени наиболее распространен у людей, страдающих заболеваниями печени, что является распространенным заболеванием. Он относится к наиболее тяжелым формам заболевания и в некоторых случаях неизлечим. Но быстрые действия при появлении тревожных признаков могут привести к положительному результату.
"Гормональные изменения в организме могут привести к тому, что стул станет объемистым, бледным и жирным. Одним из наиболее очевидных симптомов рака печени является потеря веса, которая также является симптомом некоторых других видов рака. Симптомы будут варьироваться в зависимости от точного местоположения рака, и некоторые симптомы, такие как желтуха, могут вызывать свои собственные признаки, такие как зуд", - говорит гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.
Многие симптомы, такие как плохое самочувствие и потеря аппетита, неопределенны, болезнь может быть довольно трудно распознать на ранней стадии. Поскольку печень контролирует выработку желчи, злокачественное новообразование в органе также может вызывать заметные изменения при посещении туалета.
На первой стадии заболевания опухоль еще не превышает двух сантиметров в размерах и не прорастает в кровеносные сосуды. Однако по мере прогрессирования он распространяется на другие лимфатические узлы в организме, в конечном итоге поражая окружающие ткани, что затрудняет лечение болезни.
К сожалению, именно на этой стадии наиболее вероятно появление симптомов.
"Если рак блокирует выделение желчи и панкреатического сока в кишечник, человек может быть не в состоянии переваривать жирную пищу. Непереваренный жир также может сделать стул необычайно бледным. Он также может быть объемным, жирным и плавать в унитазе".
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